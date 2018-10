LA MINUTE MACRO : OMC, traité sur les FNI, Pacte commercial transpacifique… 0 0 26/10/2018 | 11:20 Envoyer par e-mail :

Les traités internationaux sont sous les feux des projecteurs. Les ministres du Commerce appellent à réformer l'OMC. Le Canada a ratifié le pacte transpacifique, qui devrait entrer en vigueur au début de l'année 2019. Washington et Moscou sont en désaccord concernant le traité sur les forces nucléaires et l'Europe essaie de tempérer la situation. Le Brésil donne ses conditions pour rester dans l'Accord de Paris. La BCE et la Banque centrale de Turquie ont maintenu leurs taux inchangés. Treize ministres du Commerce appellent à réformer, de toute urgence, l'OMC. Avec la montée du protectionnisme, les tensions commerciales s'intensifient et la croissance mondiale en pâtit. C'est la raison pour laquelle, hier, les ministres du Commerce de treize pays ont plaidé pour une réforme urgente de l'OMC. Les discussions portaient sur trois sujets principaux : nommer de nouveaux juges au sein du service de règlement des différends, mettre à jour les règles du commerce mondial pour qu'elles soient adaptées à la réalité du XXIème siècle, et "renforcer le suivi et la transparence des politiques commerciales des membres de l'OMC". Les Etats-Unis et la Chine ne faisaient pas partie de la réunion.



Pacte commercial transpacifique. Après Singapour, la Nouvelle-Zélande, le Japon et le Mexique, c'est le Canada qui a ratifié l'accord de libre-échange transpacifique (PTPGP). Il s'agit d'un traité commercial entre onze pays situés de part et d'autre du Pacifique, dans le but de diversifier leurs marchés et de lever des droits de douane afin de faire face au protectionnisme, venu particulièrement de Washington. Les Etats-Unis avaient décidé de ne pas signer l'accord en mars dernier. Il faut la ratification de six pays sur les onze pour qu'il entre en vigueur. L'Australie, le Brunei, le Chili, la Malaisie, le Pérou et le Vietnam ne l'ont pas encore ratifié.



Le traité sur les forces nucléaires intermédiaires est remis sur la table. Trump, qui avait accusé la Russie de ne pas respecter le traité sur le contrôle des forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI), avait menacé de se retirer. Moscou avait répliqué en avertissant qu'il était dangereux de se renoncer à cet accord historique, signé durant la Guerre Froide. Craignant une nouvelle course aux armements, les partenaires européens des Etats-Unis au sein de l'OTAN ont appelé, jeudi, l'administration Trump à ne pas se retirer et la Russie à respecter les conditions du traité.



