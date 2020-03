LA MINUTE MACRO : Ouvert, fermé, ouvert, fermé… 0 25/03/2020 | 10:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Alors que Donald Trump "adorerait" rouvrir les États-Unis pour Pâques, l'Inde annonce un confinement général. L'ONU appelle à la levée des sanctions contre certains pays et souligne la nécessité d'un mouvement de solidarité international. L'État français émet des conditions sur sa garantie des prêts et l'Or retrouve de sa superbe. Donald Trump en équilibre. Le président américain a de nouveau pris la parole hier. Il se trouve actuellement dans une situation délicate, partagé entre la détresse de la situation sanitaire et celle de la situation économique. La citation ci-dessous, tirée de son discours de lundi, illustre bien le dilemme cornélien auquel il fait face. Il a ajouté qu'il "adorerait" que les États-Unis "rouvrent" pour Pâques. Une attitude bien plus tempérée que celle du lieutenant-gouverneur du Texas. Tx Lt Gov Dan Patrick says grandparents would be willing to die to save the economy for their grandchildren pic.twitter.com/wC3Ngvtsbj — Andrew Lawrence (@ndrew_lawrence) March 24, 2020 L'ONU intercepte le message de détresse iranien. Michelle Bachelet a pris la parole hier. La Haut-Commissaire des Nations Unies a appelé à un mouvement de solidarité entre les nations. Elle a déclaré que "les sanctions sectorielles de grande envergure doivent être réévaluées de toute urgence dans les pays faisant face à la pandémie". Elle a notamment souligné le risque vis-à-vis de certains pays, dont l'Iran, Cuba, la Corée du Nord ou encore le Zimbabwe. Cette déclaration intervient alors que l'Iran réclame la levée des sanctions depuis quelques semaines et que le Venezuela s'est vu refuser l'aide du FMI. Des prêts garantis par l'État, sous certaines conditions. Face à l'épidémie et pour tempérer l'impact des mesures de confinement, le gouvernement français avait annoncé une série de mesures visant à soutenir l'économie. La garantie des prêts par l'État en faisait partie, à hauteur de 300MdsEUR. Néanmoins, face au comportement de certaines entreprises pour maintenir artificiellement leur trésorerie, en particulier via l'allongement des délais de paiement, Bruno Le Maire a déclaré que les mauvais payeurs ne pourraient pas bénéficier de cette mesure. L'or ne s'imprime pas ! Le métal jaune se balance entre les déclarations des dirigeants et celles des banquiers centraux. Les plans de relance annoncés par les gouvernements avaient retendu les taux, amenant l'or à une petite correction. Néanmoins, il semble que l'artillerie dégainée par les banquiers centraux ait calmé les inquiétudes du marché obligataire, entrainant les taux et le dollar vers le bas et permettant à l'once de terminer la journée au-dessus des 1600$.

