LA MINUTE MACRO : Pause estivale pour les banques centrales 25/08/2020 | 11:51

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les banquiers centraux commencent à se fatiguer de jouer avec les taux. Israël et les Émirats Arabes Unis se disputent concernant les F-35 américains, quelques jours après avoir normalisé leurs relations. Huawei, qui réalise une part significative de son activité en Inde, devrait progressivement voir des portes se fermer et le PIB allemand se contracte comme jamais. Les banquiers centraux en vacances. Hier, les banques centrales du Kyrgyzstan, du Paraguay et d’Israël ont maintenu leurs taux inchangés, en soulignant que la situation commençait à s'améliorer. Cette tendance nous amène à penser que nous avons peut-être touché un point bas en termes d’assouplissement. Ce mois-ci, sur une trentaine décisions de taux, seules 8 banques centrales ont procédé à des changements. Parmi elles, le Congo, qui a augmenté ses taux de 1100 points de base, à 18.5% contre 7.5%. Les vacances devraient néanmoins s’achever à la fin de la semaine avec le Symposium de la FED de Kansas City, à Jackson Hole. Une stratégie de YCC (Yield Control Curve) pourrait en effet amener les cours du billet vert à s’affoler. EAU/Israël, problèmes de couple. Quelques jours après la normalisation des relations entre Israël et les Émirats Arabes Unis, des différends commencent à apparaître. Israël est en effet le seul pays du Moyen-Orient à disposer des chasseurs F-35 de Lockheed Martin. Soucieux de préserver son avantage stratégique, Benyamin Netanyahu s’est donc opposé à l’acquisition de ces avions par l’Émirati. Décision qui ne semble pas plaire au gouvernement d’Abou Dhabi qui a annulé la réunion tripartite qui devait se dérouler vendredi, en présence des USA. Il Modi Huawei. Pleine d’affection pour les États-Unis, l’Inde a décidé de retirer progressivement les entreprises chinoises de ses infrastructures de télécommunications. Même si aucune interdiction n’a été formellement émise, des dirigeants de l'industrie ont déclaré que le gouvernement leur a demandé d’éviter d’utiliser des équipements chinois, y compris dans le déploiement de la 5G. L’Inde est le deuxième plus grand marché du monde concernant les télécoms, et Huawei s’y était imposé comme l’un des plus grands fournisseurs. Sehr Gut ! L’Allemagne a publié ce matin les chiffres du PIB pour le deuxième trimestre. La contraction de l’activité s’élève à -11.3% YoY, contre -11.7% attendu par le consensus. En dépit de ce résultat meilleur que prévu, il s’agit tout de même de la plus grosse contraction économique du pays depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

