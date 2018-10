LA MINUTE MACRO : Pompeo en Asie, Luigi Di Maio persévère, situation éco aux Etats-Unis, ... 0 0 08/10/2018 | 11:42 Envoyer par e-mail :

Le chef de la diplomatie a entamé sa tournée en Asie (Tokyo, Pyongyang, Séoul, Pékin) dans le principal but de relancer les négociations sur la dénucléarisation de la Corée du Nord. L'Italie répond à la Commission Européenne qu'elle ne reviendra pas sur son projet de déficit budgétaire. La CIJ se penche dès aujourd'hui sur le dossier Téhéran/Washington. Les bonnes statistiques dévoilées vendredi aux Etats-Unis ont pénalisé les actions. Statistiques économiques et déficit commercial aux Etats-Unis. Vendredi, les rendements obligataires ont rebondi à Wall Street après la publication des chiffres sur l'emploi, qui ne devraient pas dissuader la Fed de continuer à relever ses taux. Le taux de chômage est tombé à son plus bas niveau depuis 48 ans, à 3.7% mais les créations d'emplois et la progression des salaires ont été limitées. Concernant son déficit commercial, il a bondi de 6.4% en août en raison d'un "déficit record avec la Chine et le Mexique".



Le Secrétaire d'Etat américain fait une tournée en Asie. Mike Pompeo s'est d'abord rendu dans les deux Corées, au Japon puis en Chine. Le Secrétaire d'Etat américain a rencontré Kim Jong-un hier à Pyongyang. Ils se sont mis d'accord pour organiser un second sommet "le plus tôt possible". Ce lundi matin, M. Pompeo a rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères afin de faire un point sur le conflit qui oppose les deux puissances mondiales.



Had a good trip to #Pyongyang to meet with Chairman Kim. We continue to make progress on agreements made at Singapore Summit. Thanks for hosting me and my team @StateDept pic.twitter.com/mufyOKkDLw — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 7 octobre 2018

"Pas de marche arrière" pour le déficit italien. En réaction à la lettre envoyée vendredi soir à Giovanni Tria (ministre de l'économie en Italie) par la Commission Européenne, critiquant l'objectif de déficit public trop important, le vice-premier ministre Luigi Di Maio a prévenu que l'Italie ne ferait "marche arrière". Bruxelles a précisé dans ce courrier que l'exécutif a jusqu'au 15 octobre au plus tard pour faire parvenir le projet de loi de finances complet.



Bras de fer Téhéran / Washington. La Cour International de Justice (CIJ) va examiner dès aujourd'hui le différend qui oppose les Etats-Unis et l'Iran au sujet des avoirs iraniens ayant été gelés en 2016 pour indemniser les victimes américaines des attaques terroristes. Téhéran dénonce le non-respect du traité bilatéral signé en 1955.



