LA MINUTE MACRO : Poutine et l'ingérence

Alors que Poutine met en garde contre une ingérence de l'Europe en Biélorussie, un rapport du Sénat américain apporte des preuves de son ingérence sur l'élection américaine de 2016. Du côté du Canada, Justin Trudeau a nommé son nouveau ministre des finances. Le fonds d'Arabie Saoudite a déclaré ses récents arbitrages à la SEC, tandis qu'en Europe, la Livre réalise une accélération à la hausse. On terminera sur la de-corrélation du MSCI Asie Pacifique avec le S&P 500 et un coup d'Etat militaire au Mali.

Les minutes de la FED, très surveillées. Le compte-rendu de la réunion de la Réserve Fédérale sur l’orientation de la politique monétaire sortira ce soir à 20 heures à Paris. Le président Jérôme Powell a signalé que la banque centrale américaine n'hésiterait pas à soutenir la reprise économique Poutine met en garde contre l'ingérence européenne en Biélorussie. Alexandre Loukachenko a déployé l'armée à ses frontières avec l'UE, en invoquant des raisons de sécurité. Le président Russe a alors averti l’Europe de ne pas s'immiscer dans les affaires biélorusses alors que les dirigeants européens doivent se réunir ce midi pour discuter des soulèvements qui ont lieu en ce moment en Biélorussie. En effet, le peuple biélorusse conteste les résultats de l’élection présidentielle de Loukachenko du 9 août qui lui a permis de remporter un sixième mandat. Ingérence de Poutine dans l’élection américaine de 2016. Un rapport de 966 pages du Sénat américain met en évidence des preuves selon lesquelles le président Russie aurait supervisé une opération de cyber-espionnage afin de nuire à la campagne de la démocrate Hillary Clinton. Aucune preuve cependant n'a été apportée d’une potentielle entente entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Nomination au Canada. Justin Trudeau a nommé la vice-première ministre Chrystia Freeland au poste de ministre des finances. C’est la première femme à être nominée à ce poste. Elle devra diriger la reprise économique du Canada ce qui s’annonce être un véritable défi puisque son prédécesseur estimait un déficit pour l’exercice 2020-2021 de 343 Mrds CAD contre 34,4 Mrds CAD pour l’exercice précédent. Le fonds souverain d’Arabie Saoudite s’allège sur les pétrolières. Ce fonds, qui est l'un des plus importants au monde, a publié ses opérations au cours du deuxième trimestre dans une déclaration à la SEC. Le fonds d'investissement a en effet abandonné ses investissements dans de grandes entreprises américaines comme Boeing, Facebook, Marriott et Starbucks. Il a également soldé ses positions sur les pétrolières telles que BP, Royal Dutch Shell et Total. Livre Sterling, Inflation... Le taux d'inflation annuel au Royaume-Uni a bondi à 1 % en juillet 2020, contre 0,6 % en juin, battant les prévisions du marché de 0,6 %. C'est le taux le plus élevé depuis mars. La livre sterling en profite pour atteindre 1,327 $, son plus haut niveau depuis le 31 décembre. Franchissement d'u niveau clé pour la Livre Sterling contre le Dollar Décorrélation Chine-USA. Une étude de Bloomberg a montré que les actions asiatiques évoluent indépendamment des actions américaines depuis le mois d’août. Source : Bloomberg Coup d’Etat militaire au Mali. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïtai a démissionné hier devant la télévision, après que des militaires mutins ont arrêté leur chef d’Etat à son domicile ainsi que le premier ministre. Dioncounda Traoré avait dit "Maliens, il faut impérativement nous ressaisir!". 8 ans plus tard c'est "Que Dieu nous sauve" dans la bouche d'IBK.... pic.twitter.com/Egsdsf65QT — F. Lejeal (@Lejeal3) August 19, 2020

