LA MINUTE MACRO : Powell fait front, la Chine s'occupe du yuan, l'indice Ifo rassure...

Allemagne. L'indice Ifo du climat des affaires a rebondi au mois d'août, à 103,8 contre 101,7 au mois de juillet. Le consensus s'attendait à une hausse timide de 0,2 point par rapport au mois précédent. La trêve dans le conflit commercial US/Chine et la robustesse de l'économie allemande ont contribué à cette bonne performance.



Chine. La Banque centrale chinoise a, comme à son habitude, pris les choses en main afin d'endiguer la chute du yuan face au dollar. La BPC a ainsi ajusté le calcul de son taux pivot face au billet vert pour le rendre plus stable. Elle conserve son objectif de "double-seuil de stabilité 7-3" : la devise ne doit pas passer au-dessus de 7 yuans pour un dollar (6,82 yuans ce matin), et les réserves de changes doivent se maintenir sous les 3 000 milliards de dollars.





Dans le contexte de tensions avec les Etats-Unis, le yuan a frôlé le seuil de stabilité avant de se reprendre face au dollar (Source : Bloomberg, cliquer pour agrandir)

Iran. Le rétablissement des sanctions américaines aura provoqué de nombreux dommages collatéraux : après le ministre du Travail et le Chef de la Banque centrale, c'est le ministre iranien de l'Economie et des Finances qui a été remercié. On lui reproche l'effondrement de la monnaie nationale, le rial, ainsi que la détérioration économique générale, accentuée par l'arrêt des activités de nombreuses compagnies internationales. Téhéran appelle d'ailleurs la Cour internationale de justice à bloquer les sanctions américaines. Verdict dans la semaine.



Aléna. Les discussions bilatérales entre les Etats-Unis et le Mexique se poursuivent aujourd'hui et entrent dans la phase finale de négociations. Le Mexique évoque des "pourparlers de la dernière heure" avant d'aboutir à un préaccord sur la réforme du traité de libre-échange nord-américain.



