La FED réduit ses taux de 50 points de base. Le Super Tuesday est marqué par un retour en force de Joe Biden. L'Iran libère 54 000 prisonniers et le conflit afghan repart de plus belle… Quand Powell s'en mêle. La journée d'hier aura été marquée par l'intervention de la FED. Celle-ci a décidé d'improviser une baisse de 50 points de base des "Fed funds", faisant passer la fourchette à 1.00 – 1.25 %, contre 1.5 – 1.75%. Cette annonce a eu l'effet d'un pétard mouillé, puisque les marchés n'ont retenu que l'inquiétude de la banque centrale. Il s'agit en effet de la plus grosse baisse depuis la crise de 2008. Elle n'a pas eu l'impact souhaité sur les indices : Source : Bloomberg Mais a en revanche amené les T-bond sur de nouveaux plus bas. Le trésor américain emprunte désormais à 10 ans pour moins de 1%. Source : Bloomberg Super Tuesday, Biden le grand retour. En parallèle à ces décisions, se déroulait hier le "Super Tuesday". Alors que Bernie Sanders semblait avoir beaucoup d'avance, c'est Joe Biden qui fait son grand retour dans la course à l'investiture démocrate, en remportant notamment le Texas ou encore le Massachussetts. L'Iran libère ses prisonniers, pour lutter contre le coronavirus. Le pays, parmi les plus touchés par le coronavirus, libère 54 000 prisonniers. Le porte-parole de l'autorité judiciaire Gholam Hussein Ismaili a déclaré que certains prisonniers non-contaminés par le Covid-19, avaient été libérés pour éviter la propagation du virus dans le milieu carcéral. Cette décision intervient dans un contexte de crise pour le pays. En effet, alors que 23 députés sont officiellement contaminés, le conseiller de l'ayatollah, Mohammad Mirmohammadi, est décédé hier des suites de l'infection. Same player shoot again. Suite à l'accord trouvé avec les Américains, les talibans ont multiplié les attaques en Afghanistan. Ils réclament notamment la libération de leurs prisonniers et ont fait une vingtaine de morts cette nuit au sein des forces afghanes. Suite à cela, Donald Trump a "eu une bonne conversation" téléphonique avec le haut dirigeant des talibans. Mais en début de matinée, Sonny Leggett (porte-parole de l'armée américaine), a confirmé que les Etats-Unis ont réalisé une frappe aérienne contre les talibans. The US conducted an airstrike on March 4 against Taliban fighters in Nahr-e Saraj, Helmand, who were actively attacking an #ANDSF checkpoint. This was a defensive strike to disrupt the attack. This was our 1st strike against the Taliban in 11 days. — USFOR-A Spokesman Col Sonny Leggett (@USFOR_A) March 4, 2020 Graphique du jour. Notre regard se portera aujourd'hui sur les ventes de voitures en Chine. Alors que les émissions polluantes chinoises semblent flirter avec leurs plus bas, les ventes de voitures prennent le même chemin : Source : Bloomberg Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DJ INDUSTRIAL -2.94% 25917.41 -6.43% NASDAQ 100 -3.19% 8594.491527 -3.11% NASDAQ COMP. -2.99% 8684.089785 -4.52%

