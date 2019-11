LA MINUTE MACRO : Premier discours de Lagarde, Trump se "défend"

C'est parti pour 8 ans ! Pour son premier discours depuis son arrivée à la présidence de la BCE, Christine Lagarde a rendu hommage à l'ancien ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble. Aucun signal sur la politique monétaire n'a été donné et jeudi se tiendra l'Eurogroupe, réunissant l'ensemble des ministres des Finances des pays de la zone euro.

L'Inde s'est retirée d'un vaste projet d'accord commercial. Le pays quitte le Partenariat économique régional global (RCEP). La Chine a tenté d'accélérer la signature de l'accord (qui n'est qu'un projet à l'heure actuelle) du fait du ralentissement de la croissance mondiale. Cet accord inclut 15 pays, sans l'Inde donc, et devrait être signé l'année prochaine. La Première ministre indienne Narendra Modi a déclaré que l'Inde avait participé aux discussions et tenté de négocier un accord qui prenait en compte les intérêts de son pays, sans succès. La décision a semble-t-il été prise dans "l'intérêt national". En majorité, ce sont les travailleurs du secteur des services et de l'agriculture qui ont été protégés. La Chine reste cependant ouverte à une future intégration de l'Inde au sein de l'accord.

L'instabilité politique continue en Roumanie. Après la chute du gouvernement social-démocrate de Viorica Dancila le 10 octobre dernier, le président Klaus Iohannis avait nommé Ludovic Orban (parti libéral) afin de former un nouveau gouvernement. Ce dernier a reçu hier le soutien de 240 députés (233 voix étaient nécessaires). Le nouveau Premier ministre dirigera donc le gouvernement jusqu'aux élections législatives prévues pour fin 2020 et a annoncé vouloir "reconstruire la société et remettre la Roumanie sur la route européenne". Depuis la chute du communisme en 1989, le pays a toujours été marqué par l'instabilité politique (six gouvernements lors des cinq dernières années). Cette instabilité pourrait continuer, le premier tour des élections présidentielles se tiendra ce dimanche et la défaite des sociaux-démocrates constitue un scénario plus que probable, tant ils ont été affaiblis par la motion de défiance subie par la leader du parti Viorica Dancila.

Trump maintenant poursuivi pour diffamation. Depuis plusieurs semaines, le président américain est accusé d'avoir demandé à Volodymyr Zelensky (président ukrainien depuis mai 2019) d'enquêter sur son rival Joe Biden, une procédure de destitution est actuellement en cours. Nouveau rebondissement hier, le président est cette fois-ci poursuivi pour diffamation par une femme qui prétend avoir été violée dans les années 1990 par l'actuel président. Cependant, Donald Trump continue de se défendre, par le biais de son fameux compte twitter, en soulignant que les marchés sont sur des plus hauts historiques alors que les "fake news" continuent de se concentrer sur la procédure de destitution.