LA MINUTE MACRO : Prolongement de la Commedia dell'Arte, Brexit dur, Aléna sans Canada

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Chaque jour, nous passons en revue l’actualité macroéconomique et géopolitique qui impacte les marchés financiers à travers le monde. L'Italie fait la une avec l'accord sur son déficit. Trump critique les négociations avec le Canada et le secrétaire américain du Trésor parle d'un accord bilatéral avec le Mexique. Boris Johnson fait pression sur Theresa May à l'avant-veille du congrès des conservateurs. L'Italie inquiète toujours. Un accord sur le niveau du déficit a été trouvé au sein du gouvernement, à 2.4% du PIB jusqu'en 2021. Giovanni Tria, qui a plaidé jusqu'au bout pour une limite à 1.6%, a fini par céder. Le cabinet de conseil Policy Sonar rappelle que les marchés financiers s'attendaient à ce que le ministre de l'Economie ne cède pas à la pression de Luigi Di Maio et de Matteo Salvini, mais certains en avaient déjà pris leur parti (cf. graphique de gauche). Chez Medley Global Advisor, un analyste estime que la Commission Européenne n'acceptera pas le budget (du moins pas sans des discussions compliquées) et que l'Italie risque de voir ses taux d'emprunt flamber. A l'inverse, le Leader du Mouvement 5 étoiles se réjouit, évidemment, comme on peut le voir sur sa page Facebook.



Aléna : le secrétaire américain du Trésor écarte le Canada. Bien que Steven Mnuchin estime vouloir conclure un accord avec le Canada, avec qui les Etats-Unis ont une "relation commerciale importante", il a affirmé qu'il était possible qu'un accord avec le Mexique seul soit approuvé. Cet accord devrait être signé d'ici le 1er décembre. Selon les propos de D. Trump lors d'une conférence de presse, le Canada a "très mal traité" les Etats-Unis et qualifie les négociations de "difficiles".



L'accord de libre-échange entre l'UE et le Canada inspire le Brexit. Dimanche à Birmingham, le congrès annuel du Parti conservateur ouvre ses portes et Boris Johnson, ancien ministre britannique des affaires étrangères, espère bien que Theresa May renoncera à ses conditions sur le Brexit. Dans un vaste entretien au 'Daily Telegraph', il prône un accord inspiré du libre-échange conclu entre l'UE et le Canada et estime que le Royaume-Uni ne s'en portera que mieux.



En bref. Hier, les Etats-Unis ont dévoilé une hausse de la croissance trimestrielle à 4.2% en rythme annuel, et Steven Mnuchin se dit optimiste pour le futur. La dette publique en France a augmenté de 5.2 milliards d'euros selon l'INSEE et s'élève à 2299.8 milliards d'euros.

