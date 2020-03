LA MINUTE MACRO : Quand confinement ne rime pas avec apaisement 1 30/03/2020 | 09:32 Envoyer par e-mail :

Alors que Christophe Castaner souligne l'impact du confinement sur la paix des ménages (hausse de plus de 30% de violences conjugales), l'énervement semble également toucher nos dirigeants : le Pakistan viole le cessez-le-feu avec l'Inde, les Houtis attaquent l'Arabie Saoudite, les USA proposent 15 MUSD pour des informations permettant l'arrestation de Maduro et Rocket-man se replonge dans ses activités favorites. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Alors que la communauté internationale a les yeux rivés sur la crise sanitaire, les relations indo-pakistanaises se retendent… Un responsable indien a rapporté que l'armée pakistanaise avait à nouveau bafoué le cessez-le-feu en effectuant des tirs de mortiers et d'armes légères, le long de la ligne de contrôle (LoC) au Jammu-et-Cachemire. Yémen : une pause de courte durée. Le gouvernement saoudien (qui combat du côté du gouvernement yéménite) a montré son soutien à la décision des parties belligérantes, de mettre fin aux hostilités, pour se concentrer sur la lutte contre le COVID-19. Devant tant de générosité, le chef du mouvement Houti (Sayyid Abdulmalik Al-Houti) avait même proposé un échange de prisonniers et s'était dit prêt pour la paix et l'arrêt de la guerre. Une idée qui n'a pas fait long feu, puisque le gouvernement saoudien a intercepté dimanche, deux missiles balistiques Houti, faisant 2 blessés légers. Washington met 15 millions sur la tête de Maduro. Le procureur général William Barr a accusé le président vénézuélien d'avoir soutenu les Farc dans leurs exportations de cocaïne, à destination des États-Unis. Selon le procureur, Maduro et ses complices avaient l'intention d'inonder les USA de cocaïne, afin de "nuire à la santé et au bien-être national". Des accusations qui donnent lieu à une prime de 15 MUSD pour quiconque fournirait des informations permettant l'arrestation de Nicolas Maduro. Des primes légèrement moins conséquentes ont également été prévues pour 14 de ses subalternes. Confinement : Kim Jong-Un trouve de quoi s'occuper. Ce n'est certainement pas le coronavirus qui va empêcher le Président nord-coréen de jouer avec ses missiles. Alors que le monde mène une course contre la montre pour trouver un traitement contre la pandémie, Kim Jong-Un continue sa course à l'armement. Rocket-Man s'est de nouveau livré à son activité favorite, tirant un nouveau missile en mer du Japon. Il s'agit du quatrième lancement pour le seul mois de mars. Royaume-Uni : le confinement pourrait durer plus longtemps que prévu. Le gouvernement britannique qui misait sur "l'immunité collective" au début de la crise, a changé son fusil d'épaule. Différentes personnalités ont pris la parole en fin de semaine dernière. L'épidémiologiste Neil Ferguson a estimé que le confinement devrait rester en place au moins jusque fin mai, début juin. De son côté Jenny Harries (Directrice médicale adjointe de l'Angleterre), a déclaré que des mesures restrictives pourraient être maintenues 6 mois ou plus. Au cas où vous l'auriez manqué. Voici une petite liste de points importants qui se sont déroulés en fin de semaine dernière : Les inscriptions au chômage (USA) ont explosé les records à 3 283 000 nouvelles demandes.

La Bank of Canada a réduit ses taux de refinancement au jour le jour, passant de 0.75% à 0.25%.

La FED a de nouveau mandaté le gérant de fonds BlackRock pour lui venir en aide. L'entreprise participera à l'achat d'obligations et de créances hypothécaires.

