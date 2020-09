LA MINUTE MACRO : Rapport de force avec l’UE et impulsion haussière sur l’EUR/GBP 0 11/09/2020 | 11:22 Envoyer par e-mail :

Point sur la situation en Europe : Négociations UE-RU, prévisions de la BCE et EUR/GBP L’Union Européenne a demandé au gouvernement britannique de retirer son projet de loi sur le marché intérieur qui permettrait au Royaume-Uni d’outrepasser l’accord portant sur le Brexit, notamment la partie sur l’Irlande du Nord. Des poursuites légales pourraient avoir lieu. Néanmoins, le ministre d’Etat, Michael Gove a affirmé que le gouvernement n'avait pas l'intention de retirer ce projet de loi. Dans le même temps, le huitième cycle de négociations sur le futur partenariat entre l’Union Européenne et le Royaume-Uni a eu lieu à Londres cette semaine. Il s’est terminé sans réels progrès significatifs. Michel Barnier, négociateur en chef de l'UE, souhaite poursuivre les négociations afin de trouver un accord qui serait bénéfique pour les deux parties. Il reproche cependant au Royaume-Uni de “ne pas s’engager [suffisamment] et de manière réciproque” dans les négociations. Il a finalement déclaré que “pour conclure un futur partenariat, la confiance mutuelle est et sera nécessaire”. Par ailleurs, les économistes de la Banque Centrale Européenne ont relevé leurs prévisions du PIB pour l’année à -8% au lieu de -8,7%. Cependant, ils sont légèrement moins optimistes pour 2021 en baissant leur estimation d’un rebond à 5% contre 5,2% auparavant. Concernant l’inflation, la BCE table sur un taux à 0,3 % en fin d’année, 1 % l'an prochain et 1,3 % en 2022, ce qui reste inférieur à l’objectif initial de 2%. Ces prévisions dépendront évidemment de l’évolution de la pandémie. On pourra enfin remarquer que ces déclarations ont dopé l’EURO / USD, la monnaie unique progressant de plus de 1% hier après-midi contre le billet vert, s’approchant ainsi des 1,192 avant que la paire ne s’échange à nouveau à 1,1852 ce matin. Le mouvement le plus impressionnant se trouve sans doute dans la paire EUR / GBP malgré un fort rebond de 6,6% du PIB britannique en juillet. Le consensus tablait cependant sur une progression de 6,7%. Bloomberg - Graphique en horaire de l'EUR/GBP sur 10 jours montrant une progression de plus de 4% pour la monnaie unique

