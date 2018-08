LA MINUTE MACRO : Records aux US, peso argentin au plus bas, crise migratoire vénézuélienne ... 0 1 29/08/2018 | 10:05 Envoyer par e-mail :

France. Un petit point sur les dernières statistiques s'impose. La croissance se maintient, comme annoncé, à 0,2% au deuxième trimestre. Le consensus des économistes mise ainsi sur une croissance annuelle de 1,7%, sous l'objectif du gouvernement de 2%. La consommation des ménages a légèrement ralenti au mois de juillet, en hausse de 0,1% par rapport au moins précédent.



Peso argentin. La chute de la monnaie argentine n'en finit plus. Plombé par le manque de confiance et la hausse des taux américaine, le peso argentin perd plus de 40% face au dollar depuis le début de l'année. La Banque centrale d'Argentine doit donc puiser dans ses réserves pour essayer d'endiguer la chute. Elle aurait vendu pas loin de 12,881 milliards de dollars cette année pour essayer de stabiliser le peso. Essaye encore…





Le peso argentin bat record sur record, à la baisse, face au dollar (Source : Bloomberg, cliquer pour agrandir)

Venezuela. L'afflux de vénézuéliens, chassés par la débâcle économique du pays, n'est pas très apprécié des pays voisins. Le Pérou a déclenché un état d'urgence sanitaire au Nord du pays, l'accès aux soins de base étant très compliqué au Venezuela. Le Brésil a quant à lui décidé de mobiliser son armée à la frontière, afin de "garantir la sécurité des citoyens brésiliens". Les Nations Unies comparent la crise migratoire en Amérique du Sud à celle des réfugiés traversant la Méditerranée pour venir en Europe.



