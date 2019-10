LA MINUTE MACRO : Regain d'optimisme malgré les inquiétudes sur la croissance

Brexit, les espoirs renaissent. Les négociations sont loin d'être terminées, mais un texte juridique sera présenté ce matin aux délégations nationales. En réaction, la livre a bondi pour atteindre 1.2790$ soit un plus haut de 4 mois. Cependant, il faut rester prudent en cas d'accord, car il devra obligatoirement être présenté devant le parlement britannique. Boris Johnson sait l'importance d'avoir le soutien du DUP (parti unioniste irlandais) ainsi que des membres du parti conservateur britannique, afin d'éviter le même refus que Theresa May quelques mois plus tôt.

Drôle de revirement en Chine. Pékin avait déclaré par le passé que les cryptomonnaies étaient un instrument au service des activités criminelles. Cependant, le pays devrait lancer sa propre monnaie virtuelle, qui sera associée aux moyens de paiements électroniques tels que WeChat ou Alipay. Aucun calendrier n'a été précisé mais certaines spéculations subsistent autour de la date du 11 novembre. La Libra de Facebook semble agiter le monde entier, même Paris s'oppose (pour le moment) au développement de la monnaie virtuelle du géant américain sur le sol européen. Affaire à suivre.

La banque centrale néerlandaise appelle les banques à s'armer. La DNB a demandé aux banques commerciales de son pays de constituer 3 milliards d'euros de fonds propres supplémentaires. L'autorité estime que les banques sous-évaluent le risque lié à l'octroi de crédits hypothécaires, en cas d'une chute du prix de l'immobilier (mécanisme ayant déjà fait des ravages en 2007).

5ème réduction consécutive des prévisions de croissance par le FMI. L'organisation évoque un ralentissement général des plus grandes économies du monde, en partie à cause des tensions commerciales. L'économie mondiale devrait croître de 3% en 2019 (le chiffre était de 3.2% en Juillet). Le taux de croissance pour 2020 a lui aussi été revu à la baisse, les risques semblent dominer les perspectives.

Prévisions de croissance par le FMI

Les ventes au détail sont attendues aux Etats-Unis à 14h30. Le consensus table sur une hausse de 0.3%.