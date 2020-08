LA MINUTE MACRO : Sanctions, quand tu nous tiens 0 27/08/2020 | 11:27 Envoyer par e-mail :

Au programme ce jour, symposium de Jackson hole, l'ouragan Laura atteint la Louisiane… Focus également sur les sanctions américaines suite à la militarisation des îlots en mer de Chine méridionale. En Europe, les français montrent un regain d'optimisme quant au climat des affaires, alors que la Suisse connaît une contraction historique de son PIB. Nous terminerons sur la création d'un fonds Bitcoin par Fidelity, mais ne vous réjouissez pas trop vite... De nombreux enjeux aujourd'hui du côté des Etats-Unis. A 14h30 sera publié les demandes d'allocations de chômage. Le Department of Labor prévoit de passer sous la barre du million. Peu après, les projecteurs, ou du moins sa webcam, seront dirigés sur Jérôme Powell lors de la réunion des banquiers centraux de Jackson hole. Les investisseurs s'attendent à ce que le président de la FED introduise une politique qui permettrait à l'inflation de dépasser l'objectif de 2% et in fine éviter que l'économie américaine se colle sur celle du Japon qui connaît une période de croissance faible conjuguée à une inflation réduite. Production de produits raffinés en stand-by. L'ouragan Laura, qui charrie des vents dans le Golfe du Mexique, s'est rapproché de la Louisiane avec pour conséquence, l'évacuation de plateformes pétrolières off-shore. Malgré la très faible volatilité actuelle sur les cours du pétrole, cela n'empêche pas au BRENT de s'échanger sur des plus haut de cinq mois à 45,72$ ; de même pour le WTI à 43,29$. #HurricaneLaura in Orange, Texas. #abc13 pic.twitter.com/P9v2ljmlfB — Jessica Willey (@ImJessicaWilley) August 27, 2020 Militarisation en mer de Chine. Mike Pompeo a adopté des sanctions à l'encontre des responsables chinois qui militarisent les îles de la mer de Chine méridionale, revendiquées par Pékin, mais également par ses voisins comme le Vietnam, la Malaisie, l'Indonésie...Les personnes visées ainsi que leurs familles seront privées de visas et ne pourront plus entrer sur le territoire américain. Le Département d'Etat a également inscrit 24 entreprises chinoises sur liste noire, notamment des filiales de la China Communications Construction Company. Les Français sont optimistes. L'INSEE a publié ce matin les données sur le climat des affaires en France. L'indicateur fait état d'une amélioration de 7 points à 91, soulignant une légère embellie. Le niveau d'avant la crise sanitaire était de 105. Après la Norvège vient la Suisse... Le produit intérieur brut s'est contracté de 8,2% au 2e trimestre, un taux historique qui dépasse largement celui de 2008 lorsque l'économie helvétique avait plongé de 2%.

source: source: tradingeconomics.com Bitcoin et Fidelity. La société américaine de gestion d’actifs a déposé une demande auprès de la Securities Exchange Commission afin d’obtenir le feu vert pour proposer son fonds, le Wise Origin Bitcoin Index Fund. Selon le document officiel, le fonds requiert un minimum de 100 000 dollars et sera donc principalement destiné aux institutionnels et family offices.

