LA MINUTE MACRO : Semaine décisive pour le Brexit, Nouvelle destitution à la Maison Blanche… 0 10/12/2018 | 11:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les députés britanniques vont se prononcer demain soir sur l'accord sur le Brexit. Ce week-end, Donald Trump a annoncé le départ du Secrétaire général de la Maison Blanche. Les démocrates remettent sur la table la question de la destitution de Donald Trump. Dans ce contexte de tensions politiques, le discours d'Emmanuel Macron ce soir est très attendu.



Une semaine décisive pour le Brexit. Alors que le vote décisif du Parlement britannique sur l'accord du Brexit a lieu demain, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) vient d'annoncer que le Royaume-Uni était "libre de révoquer unilatéralement la notification de son intention de se retirer de l'Union européenne", conformément à l'avis de son avocat général.



Nouvelle destitution au sein de l'administration Trump. Le président américain a annoncé samedi le départ du Secrétaire général de la Maison Blanche, John Kelly, à la fin de l'année, dans le cadre du renouvellement de son équipe en vue de la campagne présidentielle de 2020. Cela faisait déjà plusieurs semaines que Donald Trump laissait entendre qu'il n'était pas entièrement satisfait de son travail. Des médias ont dévoilé que les deux hommes ne se parlaient plus depuis déjà plusieurs jours, alors que le rôle du Secrétaire d'Etat est d'être le bras droit du président. Nous connaîtrons le nom de son remplaçant dans les prochains jours. Nick Ayers (haut fonctionnaire de la Maison Blanche), qui était un successeur potentiel, a quant à lui annoncé sa démission.



I am in the process of interviewing some really great people for the position of White House Chief of Staff. Fake News has been saying with certainty it was Nick Ayers, a spectacular person who will always be with our #MAGA agenda. I will be making a decision soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 décembre 2018

Thank you @realDonaldTrump, @VP, and my great colleagues for the honor to serve our Nation at The White House. I will be departing at the end of the year but will work with the #MAGA team to advance the cause. 🇺🇸 #Georgia — Nick Ayers (@nick_ayers) 9 décembre 2018

En Bref. Vendredi, l'agence de notation Moody's a confirmé le triple A de la Suisse , ainsi que sa perspective "stable". Les rendements d'Etat français augmentent (OAT 10 ans à 0.69%) face aux tensions politiques et Emmanuel Macron doit s'exprimer ce soir à 20h depuis le palais de l'Elysée. La Banque de France a abaissé sa prévision de croissance pour le quatrième trimestre à 0.2%, contre 0.4% précédemment en raison des difficultés de l'activité industrielle (agroalimentaire et l'automobile). Le FMI a déclaré que la croissance américaine allait baisser davantage en 2020 qu'en 2019 , affectée par le ralentissement de l'économie mondiale, mais que les risques de récession étaient écartés. Des élus démocrates ont (à nouveau) évoqué hier la possible destitution de Donal Trump , l'accusant d'avoir été impliqué dans des "actes illégaux" lors de sa campagne présidentielle en 2016. Alors que le vote décisif du Parlement britannique sur l'accord du Brexit a lieu demain, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) vient d'annoncer que le Royaume-Uni était "libre de révoquer unilatéralement la notification de son intention de se retirer de l'Union européenne", conformément à l'avis de son avocat général.Le président américain a annoncé samedi le départ du Secrétaire général de la Maison Blanche, John Kelly, à la fin de l'année, dans le cadre du renouvellement de son équipe en vue de la campagne présidentielle de 2020. Cela faisait déjà plusieurs semaines que Donald Trump laissait entendre qu'il n'était pas entièrement satisfait de son travail. Des médias ont dévoilé que les deux hommes ne se parlaient plus depuis déjà plusieurs jours, alors que le rôle du Secrétaire d'Etat est d'être le bras droit du président. Nous connaîtrons le nom de son remplaçant dans les prochains jours. Nick Ayers (haut fonctionnaire de la Maison Blanche), qui était un successeur potentiel, a quant à lui annoncé sa démission.Vendredi,, ainsi que sa perspective "stable".et Emmanuel Macron doit s'exprimer ce soir à 20h depuis le palais de l'Elysée.précédemment en raison des difficultés de l'activité industrielle (agroalimentaire et l'automobile)., affectée par le ralentissement de l'économie mondiale, mais que les risques de récession étaient écartés., l'accusant d'avoir été impliqué dans des "actes illégaux" lors de sa campagne présidentielle en 2016.



Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2018 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue