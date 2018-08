LA MINUTE MACRO : Stigmates de la guerre commerciale, taux directeur à 45% en Argentine ... 0 0 14/08/2018 | 09:53 Envoyer par e-mail :

Chaque jour, nous passons en revue l'actualité macroéconomique et géopolitique qui impacte les marchés financiers à travers le monde. Aujourd'hui, retour sur les dernières statistiques macroéconomiques européennes et chinoises, qui concentrent l'attention des investisseurs. En effet, les négociations entre la Turquie et les Etats-Unis sont au point mort, bloquées par Washington. Voici donc les principaux événements de la journée, mis à jour régulièrement. Donald Trump. Le Président américain a mis le paquet sur la Défense, en lui allouant un budget de 716 milliards de dollars, en hausse de 7% par rapport à l'année en cours. Trump évoque notamment la menace chinoise et son projet de Space Force pour justifier cette augmentation.



Etats-Unis/Turquie. Une rumeur a circulé hier après-midi annonçant la libération du pasteur américain incarcéré en Turquie. Un communiqué de la Maison Blanche a ensuite démenti la nouvelle, sous-entendant que la reprise des négociations ne pourrait avoir lieu qu'en cas de libération du ressortissant américain. L'apaisement des tensions n'est donc pas encore au programme…



Allemagne. La première estimation de la croissance du PIB trimestriel a été publiée au-dessus des attentes outre-Rhin, à 0,5% pour la période d'avril à juin. La croissance du PIB annualisée est même ressortie en hausse de 2%. Cela équivaut donc au 16ème trimestre consécutif de hausse du PIB pour l'Allemagne, soit le plus long cycle de croissance depuis 1991 !



Chine. Les statistiques publiées aujourd'hui ont déçu les investisseurs : la production industrielle et les ventes au détail ont progressé à un rythme inférieur aux attentes, plombées par un léger ralentissement de l'activité économique. L'investissement en actifs immobilisés est quant à lui tombé à son plus bas niveau depuis 1996. De là à penser que les sanctions américaines sont responsables de ce ralentissement, il n'y a qu'un pas !





Les statistiques macroéconomiques du jour en Chine (Source : Professeur forex)

Argentine. La banque centrale argentine a dû réagir à la forte baisse du peso, causée par la chute de la livre turque et par un scandale de corruption qui agite le pays. Elle a donc décidé de relever son taux d'intérêt de référence de 40 à 45% et d'émettre moins de titres de dette à court terme. Le peso argentin, qui a atteint son plus bas historique face au dollar lundi, récupère un peu moins de 3% aujourd'hui.



