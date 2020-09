LA MINUTE MACRO : Stronger China et reprise économique 0 01/09/2020 | 10:54 Envoyer par e-mail :

La publication du PMI Caixin chinois révèle une reprise dynamique de son économie. L'Australie, elle Aussie fait état d'une certaine résilience avec une devise en progression. Dans un paysage plus contrasté, l'Argentine, si elle parvient à restructurer sa dette étrangère, se trouve toujours dans un contexte économique difficile. Harder, Better, Faster, Stronger. L'indice PMI manufacturier Caixin de la Chine a augmenté de manière inattendue à 53,1 contre 52,8 précédemment, battant par la même le consensus à 52,6. Cela fait quatre mois que l'indice est en hausse, atteignant son plus haut niveau depuis 2011, signe que le secteur manufacturier continue de se remettre de la pandémie et que la reprise économique est sur une bonne dynamique. La réouverture des économies à travers le monde devrait donner un coup de pouce aux exportateurs chinois. Cette publication confirme les PMI officiels publiés hier. Source : Trading Economics L'Australie elle Aussie solide. La Reserve Bank of Australia (RBA) a maintenu son taux directeur à 0,25 % comme prévu et a indiqué qu'elle conservera une politique monétaire accommodante aussi longtemps que nécessaire pour soutenir la reprise de son économie. Le dollar australien est sans doute une devise recherchée en ce moment bénéficiant d'une attente forte quant à la reprise de l'Australie. L'AUD/USD enregistre un cinquième mois consécutif de hausse et réalise près de 29% depuis mars. L'EUR/AUD a également abandonné 14,5% sur la même période soulignant la force du dollar australien. Trend haussier sur l'AUD/USD En Unión y Libertad. L'Argentine devrait finalement sortir de sa situation de défaillance (la neuvième de son histoire) après avoir réussi à restructurer 99% de ses 65 milliards de dollars d'obligations étrangères.

"Nous avons obtenu un soutien massif de la part de nos créanciers", a déclaré le ministre des finances Martin Guzman.

Les nouvelles obligations pourraient rapporter plus de 12%, ce qui est essentiel pour attirer de nouveaux investisseurs compte-tenu de la situation économique en Argentine. Le pays fait en effet face à une profonde récession. Sa dette publique s’élève à 324 milliards de dollars soit 90% de sa création de richesse annuelle. Cette restructuration devrait néanmoins faciliter les négociations avec le FMI pour de nouveaux financements.

Il y a un mois nous parlions de la situation en Argentine et de son impact sur la Bourse de Buenos Aires, le Merval.

source: source: tradingeconomics.com Sur ce graphique, on peut constater une divergence depuis 2017 où le produit intérieur brut diminue alors que la dette publique augmente fortement.

