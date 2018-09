LA MINUTE MACRO : T-shirt NAFTA, 7% de chômage et pied-de-nez chinois 0 0 20/09/2018 | 09:52 Envoyer par e-mail :

Les négociations commerciales restent au centre du jeu économique. Pour atténuer la pression américaine, la Chine pourrait favoriser ses autres partenaires commerciaux. Pendant ce temps, les tractations entre Washington et Ottawa restent fermes. En France, Edouard Philippe veut croire à la baisse du chômage. Contre-pied. La Chine pourrait continuer à abaisser les droits de douane frappant certains partenaires commerciaux majeurs, hormis évidemment les Etats-Unis, selon Bloomberg. De nouvelles mesures en ce sens pourraient être annoncées en octobre. Une façon de tacler la politique protectionniste américaine en s'ouvrant à d'autres pays.



Pas de panique. Les négociations sur la refonte des accords commerciaux entre les Etats-Unis et le Canada sont loin d'aboutir. Les discussions ont repris mercredi mais Ottawa ne pliera pas aussi facilement que Mexico. La Ministre canadienne qui gère les pourparlers, Chrystia Freeland , arborait un joli t-shirt à son arrivée à Washington, sur lequel on pouvait lire "Keep Calm and Negociate NAFTA" ("Gardons notre calme et négocions l'Aléna").



Canada’s Foreign Min @cafreeland wearing “Keep calm and negotiate NAFTA” t-shirt at DC airport tonight, ahead of critical talks tomorrow #cdnpoli pic.twitter.com/50vCmsdRr0 — Richard Madan (@RichardMadan) 19 septembre 2018



Ireland's call. Theresa May a exhorté les membres de l'Union européenne à ne pas adopter des mesures favorisant la scission du Royaume-Uni dans le cadre du Brexit. La dirigeante craint qu'un dispositif permettant de maintenir l'Irlande du Nord dans l'UE ne mette à mal l'unité du pays.



