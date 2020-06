LA MINUTE MACRO : Tarif Man, le grand retour 0 25/06/2020 | 11:13 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Alors que les économies essaient difficilement de se relever de la crise sanitaire, Donald Trump en profite pour s’adonner à son hobby préféré : les taxes douanières. Pendant ce temps, les États-Unis font face à une recrudescence des contaminations, entraînant certains États à retarder le déconfinement. Toutes ces incertitudes semblent avoir fait réfléchir le FMI qui revoit sa copie à la baisse, concernant les perspectives mondiales de croissance. Trump contre le monde. La guerre commerciale avec la Chine ne semble pas combler les ambitions de Tarif Man. Alors que l'économie marque une pause, Donald Trump souhaite relancer la machine en jouant la carte du protectionnisme. La bataille concernant les subventions de l'industrie aérospatiale est de nouveau une bonne occasion de taxer les produits européens. En octobre dernier, des droits de douane portant sur 7.5Mds USD de marchandises provenant d'Europe avaient été imposés. Mais les États-Unis ont identifié 3.1Mds USD de produits supplémentaires qui pourraient être taxés, au-delà d'une période de consultation qui se terminera le 26 juillet. Il s'agit principalement de denrées alimentaires comme le chocolat, le café la vodka, la bière… Même si cela ne représente que peu comparé au PIB de l'Europe, cette décision devrait néanmoins fortement pénaliser certaines entreprises, individuellement… Une réouverture, pas si sûre. Alors que les États-Unis pensaient arriver au bout de la crise sanitaire, la contamination semble repartir à la hausse. Selon les données récoltées par l’Université John Hopkins, le nombre de cas quotidiens - qui tournait autour de 20 000 ces derniers temps - dépasse depuis la fin de la semaine dernière les 30 000 cas par jour. Un sommet a même été atteint mardi, à 34 000 nouveaux cas. Cette propagation “inacceptable” selon le gouverneur du Texas (Greg Abbott), pousse de nombreux États à reconsidérer leurs plans de déconfinement. La Caroline du Nord a ainsi suspendu ses assouplissements, tout en ordonnant à tous les résidents de porter des masques, New York a reporté la réouverture des centres commerciaux… Les entreprises ont également pris des décisions individuelles, à l’image d’Apple qui a fermé certains magasins dans plusieurs États ou encore Walt Disney qui a reporté la réouverture de ses parcs. Un avenir incertain. Avec une reprise timide de l’économie, le FMI est de moins en moins optimiste concernant l’évolution de la croissance mondiale, poussant l’organisme à revoir sa copie. Alors qu’en avril, les économistes du FMI tablaient sur une contraction de 3% de l’économie mondiale, leurs anticipations sont désormais de -4.9%. Les perspectives de la reprise pour 2021 ont été diminuées de 40 points de base, à 5.4% et le FMI a également souligné que de nombreuses incertitudes persistaient. Un horizon de plus en plus dégradé donc, comme en témoigne l’évolution des anticipations ci-dessous. Source : FMI

