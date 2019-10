LA MINUTE MACRO : Toujours pas d'issue pour le Brexit

Brexit : le temps presse. Arlene Foster (chef du parti unioniste irlandais) a démenti l'information du rédacteur en chef de la chaîne RTE selon laquelle son parti aurait accepté la dernière proposition faite par Boris Johnson. C'est un nouveau coup dur pour le premier ministre britannique, qui avait fait de nouvelles concessions concernant la frontière irlandaise. Pour rappel, si un accord n'est pas scellé et approuvé par le parlement Britannique ce samedi, la Grande-Bretagne sera une nouvelle fois confrontée à une crise constitutionnelle qui pourrait entrainer une sortie chaotique sans accord.

'EU sources' are talking nonsense. Discussions continue. Needs to be a sensible deal which unionists and nationalists can support. https://t.co/CpugVBfyBZ