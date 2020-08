LA MINUTE MACRO : Tout part à vau-l’eau 0 18/08/2020 | 11:44 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Alors que la pression s’accroît sur le président Biélorusse, Trump ravive les tensions avec la Chine et s’attaque à l'environnement. Il pense étudier le dossier Snowden. On n'en a pas fini avec la politique pour aujourd’hui. Le ministre des finances canadien démissionne tandis que l’ancien Roi d’Espagne s’est réfugié aux Emirats Arabes-Unis après des soupçons de malversations financières. En toile de fond, Tesla inscrit de nouveaux records. “Until you kill me, there won’t be another election” a averti Alexander Loukachenko. Hier, le président de la Biélorussie a été accueilli par des appels à la démission lors de sa visite d’une entreprise à Minsk. Des milliers d’ouvriers de la capitale se sont joints à la manifestation pour faire pression sur leur président. Mais le dirigeant de longue date a insisté sur le fait qu'il ne démissionnerait pas et a proposé l’adoption d’une nouvelle Constitution. Les 27 dirigeants de l’UE se réuniront demain pour discuter des solutions à apporter à la Biélorussie : Surenchère de Trump dans les tensions sino-américaines. Le président américain a annoncé de nouvelles sanctions visant Huawei et 38 de ses filiales notamment pour réduire leur accès aux processeurs. De plus, les négociations qui devaient avoir lieu ce week-end ont été reportées sans qu’une nouvelle date ne soit fixée. Le Yuan en profite pour faire une percée contre le dollar, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis mars. Poussée haussière du Yuan contre le Dollar Course à l’acquisition pour TikTok. Oracle vient de se positionner en tant que rival de Microsoft après avoir tenu des discussions préliminaires avec ByteDance, entreprise chinoise qui développe TikTok. Peut-être la fin de l’exil pour Snowden. Donald Trump a émis l’idée d’une grâce présidentielle pour l’ancien consultant de la NSA. Cela permettrait à Edward Snowden de mettre fin à son exil en Russie. Néanmoins, cette révélation de Donald Trump est assez curieuse sachant que le Président l'avait qualifié de traître et d’espion pendant sa campagne de 2016. Doit-on y voir une stratégie électoraliste pour amadouer les américains et détourner leur attention de la gestion de la crise sanitaire ? Trump n’a pas fini de faire parler de lui et s’attaque à l'environnement. Il a décidé hier, d’ouvrir l’Alaska aux explorations pétrolières en justifiant sa décision par la création de milliers de nouveaux emplois alors que cette zone, où vivent encore des peuples indigènes, est protégée depuis plusieurs années par des associations environnementales. Divorce au Canada. Le ministre canadien des finances, Bill Morneau, a démissionné après avoir eu des divergences avec Justin Trudeau quant à la gestion budgétaire de la COVID-19. Le remplaçant n’a pas encore été nommé. Mais où est passé Juan Carlos ? L'ex-souverain, qui a abdiqué en 2014, s’est exilé aux Emirats Arabes-Unis depuis début août, a déclaré un porte-parole de la Maison royale. Après avoir été la cible de soupçons de malversation financières, Juan Carlos a indiqué qu'il quittait l'Espagne pour faciliter l'exercice des fonctions de son fils, le roi Philippe VI. Excès de vitesse pour Tesla. L’action du fabricant de voiture électrique a bondi hier de plus de 11% permettant à Elon Musk de se hisser au quatrième rang mondial des personnes les plus riches du monde, dépassant ainsi Bernard Arnault. Sortie par le haut de la consolidation sur Tesla

Nathan Houtch © Zonebourse.com 2020 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue