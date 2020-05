LA MINUTE MACRO : Trou dans le budget saoudien 0 12/05/2020 | 10:27 Envoyer par e-mail :

Alors que de nombreux gouvernements tentent de relancer leurs pays par le biais de plans de soutien démentiels, l'Arabie Saoudite souhaite faire des économies. Le gouvernement saoudien a également essayé de doper le pétrole, sans grand succès pour le moment… En Italie, l'industrie apparaît affaiblie et le feuilleton vénézuélien rebondit. Un gisement d'austérité dans ce monde dépensier. Alors que l'Europe, les USA, la Chine, etc. annoncent sans cesse de nouveaux plans de relance, l'Arabie Saoudite a décidé d'avancer à contrecourant. La bataille pétrolière dans laquelle elle s'était engagée au mois de mars a grevé les finances publiques. Hier, le ministre des finances a annoncé que le gouvernement allait procéder à des coupes budgétaires pour un montant total de 100 MdsSAR. Ce plan de rigueur budgétaire passera notamment par l'annulation de certaines dépenses de fonctionnement des organismes gouvernementaux, une réduction des projets d'investissement prévus pour cette année, la suppression de l'indemnité vie chère (à partir de juin) et surtout une augmentation de 15 points de base de la TVA (qui passera de 5% à 15% à partir du mois de juillet). Il n'y a pas que les dépenses qui ont été réduites. Le gouvernement saoudien a peut-être souhaité offrir un bonus aux participants de l'OPEP+, puisque le ministère de l'Énergie a décidé d'aller au-delà des réductions signées dans l'accord du 12 avril. La production saoudienne reculera à 7,492 millions de BpJ en juin, après 8,492 millions de BpJ en mai. Mais l'euphorie n'a été que de courte durée sur les marchés, puisqu'après un bref mouvement haussier en début d'après-midi, les cours ont terminé dans le rouge en fin de journée. L'Italie affaiblit. L'institut statistique Istat a publié hier un indice de la production industrielle déprimé pour le mois de mars. Sans grande surprise étant donné que des mesures de confinement avaient été annoncées dès la fin du mois de février dans le nord du pays (zone la plus industrialisée). L'indice est donc ressorti à -28.4% (-29.3% corrigé des effets calendaires). Une baisse de plus de 50% a pu être observée pour les équipements de transport et l'industrie du textile et du cuir, mais le secteur alimentaire s'est trouvé relativement ben préservé avec une baisse de 6.5%. Indice de production industrielle en Italie : Source : Forex Factory, Istat Démission de deux hauts fonctionnaires au Venezuela. Après "l'invasion" ratée du Venezuela, provoquant la mort de 8 personnes et l'arrestation d'une trentaine d'autres (dont deux américains), le Washington Post avait révélé que des membres de l'opposition avaient signé l'année dernière avec Silvercorp (entreprise de sécurité privée américaine), un contrat de 213 millions de dollars dans le but de renverser Nicolas Maduro. Juan José Rendon et Sergio Vergara (membres du parti de Juan Guaido) ont reconnu avoir signé ce contrat, mais avoir annulé l'opération en novembre 2019. Suite à cette déclaration, ils ont présenté hier leur démission.

Gallien Girardot © Zonebourse.com 2020

