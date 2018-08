LA MINUTE MACRO : Trump & Trudeau se rabibochent, le Royaume-Uni rame pour le Brexit ... 0 0 30/08/2018 | 10:20 Envoyer par e-mail :

Chaque jour, nous passons en revue l'actualité macroéconomique et géopolitique qui impacte les marchés financiers à travers le monde. Aujourd'hui, Donald Trump reprend du poil de la bête et retourne au centre de l'attention. Les négociations avec le Canada vont bon train. En Argentine, le FMI doit mettre les bouchées doubles tandis que le Brexit se rapproche à grand pas. Voici donc les principaux événements de la journée, mis à jour régulièrement. Trump vs Trudeau. Les négociations avancent rapidement entre le Président américain et son homologue canadien. Justin Trudeau estime même que l'accord sur la rénovation de l'Aléna pourrait être conclu "d'ici à vendredi". Le Mexique, les Etats-Unis et le Canada se montrent en tout cas pressés d'arriver à ce nouvel accord, en partie à cause du calendrier politique qui inclut : les mid-terms américains en novembre, l'investiture du nouveau Président mexicain en décembre et les élections canadiennes l'an prochain. Le gouvernement de Trump attendra la fin des négociations sur l'Aléna pour rouvrir le dossier chinois.



Brexit. Michel Barnier se veut rassurant sur les conditions de sortie de l'UE pour le Royaume-Uni. Du moins sur le papier. Il a réitéré sa volonté de conclure à un accord de partenariat "inédit pour un pays tiers", après le Brexit. D'après lui, "85% du travail" a déjà été effectué avec les Britanniques, mais la lenteur des négociations menace la conclusion de l'accord avant l'automne.





Parmi les 5 scénarios possibles, un seul aboutit à un accord avant le Brexit officiel (Source : Institute for Government, cliquer pour agrandir)

Crise en Argentine. Comme nous le décrivions hier, la chute du peso argentin s'accélère malgré les interventions de la Banque centrale nationale. Le FMI va donc avancer ses versements et réexaminer le calendrier du programme financier. L'Argentine demande un déblocage anticipé de 50 milliards de dollars afin d'être assurée de pouvoir honorer ses engagements sur sa dette en dollar en 2019. A l'annonce de la demande du gouvernement, le peso a perdu 7% face au dollar.



Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CAC 40 -0.51% 5473.55 3.25% EURO / US DOLLAR (EUR/USD) -0.22% 1.16826 -2.54% LONDON BRENT OIL 0.13% 77.39 14.46% S&P 500 0.57% 2914.04 8.37%

Floriane Rousseaux © Zonebourse.com 2018

