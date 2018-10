LA MINUTE MACRO : Trump accusé, Commedia dell'Arte et crédibilité argentine 0 0 03/10/2018 | 10:48 Envoyer par e-mail :

Chaque jour, nous passons en revue l'actualité macroéconomique et géopolitique qui impacte les marchés financiers à travers le monde. Le fisc américain ouvre en enquête contre D. Trump pour évasion fiscale à la suite d'un article publié hier dans le New York Times. L'Italie a cédé à la pression de Bruxelles et malgré la persévérance de Luigi Di Maio, l'objectif de déficit a été révisé à la baisse. Le G7 soutient l'Argentine, qui est passée très près d'une crise monétaire. Ouverture d'une enquête contre D. Trump pour évasion fiscale. Le célèbre New York Times révèle dans



President Trump has sold himself as a self-made billionaire but a Times investigation found that he received more than $400 million from his father’s empire, much of it through dubious tax schemes during the 1990s, including instances of outright fraud. https://t.co/CciVkq5mDU — The New York Times (@nytimes) 2 octobre 2018

"Et ça continue encore et encore". Matteo Salvini, chef de la Ligue et vice-premier ministre italien, a menacé le président de la Commission Européenne, Jean-Claude Juncker, de lui réclamer une réparation pour avoir jeté de l'huile sur le feu en comparant la situation de son pays à celle de la Grèce. La réunion d'hier ne s'est pas déroulée comme Luigi Di Maio l'avait annoncé puisque selon la Ligue, le gouvernement prévoit finalement un déficit de 2.2% du PIB en 2020 et de 2% en 2021, contre les 2.4% précédemment décidés. Enfin, ne manquez pas aujourd'hui à 13h la réunion de Giuseppe Conte (président du Conseil) avec ses principaux ministres, concernant les objectifs budgétaires à horizon 2021.



Des efforts qui paient pour l'Argentine. Le ministre de l'économie Nicolas Dujovne ne nie pas le fait que l'Argentine traverse une période de "récession dure et difficile", néanmoins, il assure que les mesures prises par le président Mauricio Macri et la mise en place d'une aide de la part du FMI, ont contribué à "éviter la crise" et permettront au pays de s'en sortir. "L'engagement et la détermination" du président argentin ont été saluées hier par les ministres des Finances du G7.



