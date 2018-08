LA MINUTE MACRO : Trump dézingue à tout va, Macron n'a plus la cote ... 0 0 31/08/2018 | 10:03 Envoyer par e-mail :

• Si l'OMC ne se restructure pas, le pays quittera l'organisation, puisque c'est le "pire accord commercial de l'histoire".

• Selon lui, l'Europe est "aussi mauvaise que la Chine, mais en plus petit", insinuant que les tensions commerciales sont justifiées.

• Il est satisfait d'avoir nommé Jerome Powell à la tête de la Fed, contrairement à ses dires de la semaine dernière.

• Il n'a pas peur d'une procédure d'impeachment de la part de ses rivaux, puisqu'il a fait "du bon boulot".



Emmanuel Macron. Le Président français n'a plus vraiment la cote. Avec seulement 34% d'opinions favorables, il arrive au point le plus bas depuis son investiture à l'Elysée. L'affaire Benalla et la démission de Nicolas Hulot sont en partie la raison d'une telle baisse dans les sondages : -13 points depuis janvier.



Roupie indienne. Une nouvelle devise émergente a mordu la poussière face au dollar. La roupie indienne a franchi pour la première fois la barre de 70 roupies pour un dollar il y a quelques jours. Depuis, la monnaie indienne n'a fait que s'enfoncer face au billet vert. La Banque centrale a toutefois relevé deux fois son principal taux directeur cette année, sans grand succès sur la devise.





La roupie indienne concède plus de 10% face au dollar depuis le début de l'année, souffrant de la désaffection pour les devises émergentes

Crise turque. Cette semaine n'aura pas été de tout repos pour la devise turque. La reprise des échanges boursiers lundi n'avait déjà pas bénéficié à la livre, mais une nouvelle annonce a accéléré sa chute. Le vice-gouverneur de la banque centrale a démissionné de son poste, moins de deux semaines avant une réunion importante consacrée à la politique monétaire. La livre turque a cédé plus de 4% face au dollar, jusqu'à 6,78 livres.



