LA MINUTE MACRO : Trump durcit le ton, l'Italie ne cède pas, manifestations à Londres...

Bruxelles souhaite "un dialogue constructif" avec le gouvernement italien. Les aveux de l'Arabie Saoudite au sujet de la mort du journaliste saoudien au consulat d'Istanbul ne convainc pas la communauté internationale, même Trump durcit le ton. L'UE et le Royaume-Uni semblent irréconciliables sur la question de la frontière irlandaise. L'imposition de tarifs douaniers refait débat à l'approche des élections mi-mandat aux Etats-Unis. Semaine sous tension pour l'Italie. Inquiète du niveau de la dette publique, l'agence de notation Moody's a baissé vendredi la note de l'Italie à Baa3, évitant tout juste au pays de faire partie de la catégorie des "junk bonds" (obligation "pourrie", à but spéculatif). Mais l'agence de notation rassure en maintenant une perspective stable. L'agence Standard & Poor's annoncera quant à elle sa décision vendredi. En attendant, le Commissaire européen Pierre Moscovici souhaiterait un "dialogue constructif" avec l'Italie car il reste des zones d'ombre à éclaircir, notamment sur le niveau de son déficit structurel, considéré comme trop important. Le gouvernement populiste a déclaré qu'il ne se laisserait pas intimider par les agences de notation et qu'il maintenait son projet de budget, tout en réitérant son engagement à rester dans la zone euro.



Affaire Khashoggi : aveux, tensions et sanctions. L'Arabie saoudite a avoué samedi que Jamal Khashoggi avait été tué dans son consulat d'Istanbul mais sa version n'a pas convaincu. En effet, Riyad a évoqué une violente "bagarre" dans laquelle le journaliste saoudien serait décédé, alors que d'autres sources parlent d'un étranglement. Les signes de contradictions sont évidents pour les pays occidentaux, qui revendiquent un "besoin urgent de clarification". Bien que l'Arabie Saoudite représente un énorme investisseur pour les Etats-Unis, Trump estime qu'il y a eu "tromperie et mensonges", mais refuse de mettre en cause la responsabilité de l'influent prince héritier Mohammed ben Salmane.



L'accord sur le Brexit est prêt à 95%. Theresa May doit se rendre aujourd'hui au Parlement britannique pour (tenter de) résoudre l'ultime point de désaccord avec Bruxelles : la frontière entre la province d'Irlande du Nord (Royaume-Uni) et la République d'Irlande (UE), après le Brexit. Si les positions des deux parties semblent inconciliables sur ce sujet, le ministre britannique chargé du Brexit, Dominic Raab, a déclaré que le Royaume-Uni était prêt à prolonger la période de transition post-Brexit si l'UE laissait tomber sa proposition de maintenir l'Irlande du Nord dans l'Union douanière et le marché unique. Samedi, près de 700 000 manifestants ont défilé dans les rues de Londres pour réclamer un référendum sur l'accord final du Brexit.



Protectionnisme : Discussions entre Wahsington et Ottawa. En juin dernier, Washington avait imposé au Canada des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium (à 25% et 10%). Selon un article paru vendredi dans un journal canadien, des discussions seraient en cours pour mettre en place des quotas sur les exportations de l'acier et de l'aluminium vers les Etats-Unis, "en échange de la levée des tarifs douaniers par l'Administration Trump". D'ailleurs, un haut responsable canadien a été interrogé à ce sujet, et les informations n'ont pas été démenties.



En Bref. Bruxelles estime que les efforts de la France pour réduire son déficit sont insuffisants et réclame des précisions concernant les dépenses envisagées. Les derniers sondages effectués au Brésil donnent Bolsonaro vainqueur du second tour de l'élection présidentielle. A Wall Street, les investisseurs abordent les élections américaines de mi-mandat . Trump accuse la Russie de ne pas respecter le traité sur le contrôle des forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI), et menace de se retirer. Moscou avertit le président qu'il serait dangereux de sortir de ce traité signé durant la Guerre Froide en 1987.

