LA MINUTE MACRO : Trump et pouvoir unilatéral

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Hier la FED publiait ses minutes. Rien de bien nouveau, mais de rassurant non plus. Dans le même temps, Donald Trump fait parler de lui à nouveau sur l'accord iranien de 2015 sur le contrôle du programme nucléaire. En Europe, les dirigeants s'abstiennent d'une ingérence en Biélorussie. Les Pays-Bas et la Suède publient leur taux de chômage. En attendant, Apple réalise des records... Inquiétudes de la FED. Je ne vais pas m’étaler sur le sujet car Anthony Bondain a déjà fait un développement dessus dans sa matinale. Mais pour vous la faire courte, le compte-rendu n’est pas particulièrement rassurant pour les investisseurs. La synthèse suggère un contexte économique difficile dans lequel un nouvel assouplissement de la politique monétaire n’est pas pour demain. La reprise de l’économie dépend largement de l’endiguement du virus. Snapback, littéralement “retour en arrière”. Cette clause permet aux Etats-Unis de rétablir les sanctions contre l’Iran sans craindre de veto de l’ONU. En d’autres termes, la définition d’un “pouvoir autoritaire et unilatéral”. Ce mécanisme avait été obtenu par l’administration B. Obama en 2015 en cas d’abus de l’Iran après la signature du Joint Comprehensive Plan of Action qui avait pour objectif de contrôler le programme nucléaire iranien et de lever les sanctions économiques. Donald Trump, n’arrivant pas à prolonger indéfiniment l’embargo sur les armes iraniennes, a demandé hier au secrétaire d’Etat Mike Pompeo de notifier le Conseil de sécurité de l’ONU qu’il allait activer cette clause pour imposer à nouveau les sanctions contre l’Iran (mais on imagine mal Trump saluer l'équipe Obama pour cette clause). Quand bien même les Etats-Unis ont quitté l’accord de Vienne en mai 2018, le gouvernement américain invoque son statut de “participant” à cet accord, de la résolution 2231 (alinéa 10 à 15) qui n’a pas été amendée depuis leur retrait et qui est donc toujours en vigueur. On est donc en plein flou juridique qui devrait donner lieu à débat. L'UE s'abstient d'exiger de nouvelles élections en Biélorussie. Les dirigeants européens ont condamné la réélection d’Alexander Loukachenko mais estiment que tout changement politique devait venir de l'intérieur plutôt que d'une force extérieure. Ils ont donc appelé au dialogue entre le pouvoir et les membres de l’opposition sans vouloir défier la Russie. Chômage en Europe. Les Pays-Bas ont affiché un taux de chômage de 4,5% en juillet après un plus-bas à 2.9% en février. Le royaume est encore loin de ses plus hauts historiques à près de 8% en 2014, tandis que la Suède a atteint ses niveaux de 2008, proches de 10%. Le pays scandinave voit toutefois son taux de chômage reculer de 0,9% en juillet.

source: source: tradingeconomics.com Graphique du jour : Apple. La marque à la pomme devient la première entreprise américaine à dépasser le seuil des $ 2'000 milliards de capitalisation boursière. En 2018, c’était déjà la première à atteindre le cap du milliard. Apple affiche un gain latent de 57,4% sur l’année.

