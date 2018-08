LA MINUTE MACRO : Trump fait son come-back, la Turquie saisit l'OMC, vers un "no-deal" Brexit ... 0 0 21/08/2018 | 10:02 Envoyer par e-mail :

Chaque jour, nous passons en revue l'actualité macroéconomique et géopolitique qui impacte les marchés financiers à travers le monde. Après un petit jour d'absence, le point Donald Trump fait un retour en fanfare ce matin. Il volerait presque la vedette aux autres actualités du jour : la Turquie porte plainte devant l'OMC, le Venezuela introduit ses nouveaux billets (avec cinq zéros en moins) tandis que le Brexit est remis sur la table à Bruxelles. Voici donc les principaux événements de la journée, mis à jour régulièrement. Donald Trump. Le Président américain s'en est donné à cœur joie sur tous ses "ennemis", dans une interview accordée à Reuters :



• Il a commencé par critiquer la remontée des taux d'intérêt, soutenue par Jerome Powell, Président de la Fed (qu'il a lui-même nommé). Il déclare ne pas être "emballé" par cette politique monétaire, accusant au passage la Chine et l'Europe de manipuler leurs devises.



• En parlant de la Chine, Trump n'est pas très optimiste quant aux progrès qui pourraient émerger de la réunion prévue à compter de demain Les investisseurs chinois semblent avoir plus d'espoir puisque tous les indices locaux sont au vert aujourd'hui.



• La Turquie en prend aussi pour son grade puisqu'il assure ne pas vouloir faire de concessions tant que le pasteur américain ne sera pas libéré.



• Cerise sur le gâteau : une rencontre prochaine avec Kim-Jong Un serait probable selon ses dires. Il évoque même "une grande alchimie" entre eux.



Crise turque. Malgré les menaces venant des Etats-Unis, la Turquie tient bon : elle a saisi l'OMC concernant les droits de douanes additionnels sur l'acier et l'aluminium, instaurés par Donald Trump. Le règlement veut que les deux pays aient 60 jours pour trouver une solution à l'amiable, avant que le contentieux ne soit soumis à une instance d'arbitrage.



Le Venezuela fait peau neuve. La nouvelle monnaie vénézuélienne, le bolivar souverain, est entrée en circulation ce lundi. Sa particularité ? C'est un bolivar classique, mais avec cinq zéros en moins. Cette "nouvelle" monnaie constitue la première étape d'un plan de relance économique du Président Nicolas Maduro. L'inflation devrait toutefois atteindre 1 000 000% d'ici la fin de l'année, d'après le FMI..



RT @CiudadCCS: #Entérate Découvrez tout ce que vous devez savoir sur le bolivar souverain | | La reconversion vise l'équité économique (+ infographie) https://t.co/cLovZ6s8iK pic.twitter.com/KRgQkSCC79 — Nicolás Maduro (@maduro_fr) 20 août 2018

Le Brexit sur la table. Le négociateur du Brexit Dominic Raab rencontre aujourd'hui son homologue européen Michel Barnier, à Bruxelles. Le but ? Accélérer l'avancée de l'accord sur le Brexit, au risque de sortir de l'UE sans aucun accord, à 7 mois de l'officialisation du divorce. En tout cas, les projets de Londres en cas de "no-deal" Brexit seront évoqués aujourd'hui.



Floriane Rousseaux © Zonebourse.com 2018