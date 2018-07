LA MINUTE MACRO : Trump menace d'un shutdown, croissance du PIB US record ... 0 1 30/07/2018 | 09:08 Envoyer par e-mail :

Chaque jour, nous passons en revue l'actualité macroéconomique et géopolitique qui impacte les marchés financiers à travers le monde. Aujourd'hui, résultat d'une trêve dans l'affaire Benalla, enfin, l'actualité est très américano-centrée, entre les Trumpitudes habituelles et les bons chiffres de la croissance américaine. De l'autre côté de l'Atlantique, le Maroc se lance dans de grandes réformes sociales pour essayer de combler son lourd retard. Voici donc les principaux événements de la journée et du week-end, mis à jour régulièrement. Donald Trump. Nouvelle menace sur les réseaux sociaux : "Je suis prêt à 'paralyser' le gouvernement si les démocrates ne nous donnent pas les votes pour la Sécurité des Frontières, qui inclut le Mur". Si les démocrates n'approuvent pas le projet (d'ici le 30 septembre), Trump pourrait provoquer le troisième "shutdown" (arrêt des activités gouvernementales) depuis le début de l'année, un record.



Banques centrales. Semaine chargée en perspective pour les principales banques centrales du monde ! La Banque du Japon s'exprime demain, la Réserve fédérale américaine mercredi et la Banque d'Angleterre jeudi.



Etats-Unis. Le PIB a progressé de 4,1% en rythme annuel au deuxième trimestre, un record depuis 2014 ! Steven Mnuchin, Secrétaire d'Etat au Trésor américain estime que les Etats-Unis vont connaître une période de croissance de plus de 3% "pendant une période de quatre ou cinq ans". Trump s'est empressé de s'en féliciter et ajoute que la croissance serait "extraordinairement bonne" au troisième trimestre.





Croissance du PIB trimestriel annualisé aux Etats-Unis (Source : Bureau of Economic Analysis)

Maroc. Le roi Mohammed VI s'est érigé en grand défenseur de la "question sociale" lors d'une allocution télévisée. Il demande au gouvernement de prendre des "mesures d'urgence" en matière de santé et d'éducation. Une réunion a ensuite été organisée afin de préparer la mise en œuvre de ces mesures. Le Maroc, classé 123ème mondial sur 188 en termes d'IDH (indice de développement humain), a encore du chemin à parcourir !

Floriane Rousseaux © Zonebourse.com 2018