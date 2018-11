LA MINUTE MACRO : Trump par-ci, Trump par-là, Budget italien et Brexit… 0 27/11/2018 | 10:05 Envoyer par e-mail :

Difficile d'échapper à Donald Trump aujourd'hui. Le Président américain fait un retour fracassant sur le devant de la scène avec son franc-parler habituel. En Europe, Theresa May prend son bâton de pèlerin et Rome cherche la conciliation. Trump se mêle du Brexit. Le président américain estime que l'accord sur le Brexit conclu entre Londres et Bruxelles pourrait nuire au commerce si le Royaume-Uni n'est plus en mesure de poursuivre ses échanges avec les Etats-Unis. Il espère que Theresa May "sera en mesure de faire quelque chose à ce sujet" si tel est le cas.



Theresa May part en tournée. La Première ministre britannique est attendue en Irlande du Nord et au Pays de Galles aujourd'hui, pour promouvoir l'accord sur le Brexit auprès des dirigeants politiques, alors que la question de la frontière irlandaise constituait un point de désaccord majeur. Theresa May a confié dans un communiqué "je vais travailler dur pour renforcer les liens qui nous unissent dans l'optique de notre avenir hors de l'UE".



L'Italie adopte un ton plus conciliant. Le gouvernement italien attend une estimation du coût des principales mesures qu'il souhaite mettre en place dans le cadre de son projet de budget 2019, afin de juger s'il est nécessaire, ou non, de modifier ses objectifs. Néanmoins, comme on l'a appris hier, il reste ouvert à abaisser son déficit pour l'an prochain, à 2% au lieu des 2.4% prévu jusqu'à présent.



Trump met la pression à l'Empire du Milieu. Alors que les présidents des deux puissances, Donald Trump et Xi Jinping, doivent se rencontrer lors que sommet du G20 qui débute vendredi, Trump a renouvelé sa menace de relever les droits de douanes sur 200 milliards de dollars de produits importés de Chine aux Etats-Unis, à 25%, contre 10% actuellement.



Frontière mexico-américaine menacée. Donald Trump menace de fermer durablement la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis et a demandé au Congrès de financer la construction d'un mur le long de la frontière, comme promis durant sa campagne électorale, sous peine de provoquer un "shutdown" le 7 décembre, lorsque le budget alloué au fonctionnement de l'administration fédérale arrivera à expiration.

Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2018

