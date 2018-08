LA MINUTE MACRO : Trump rabaisse une nouvelle fois la Chine, bientôt le tour du Japon ? 0 1 08/08/2018 | 09:04 Envoyer par e-mail :

Chaque jour, nous passons en revue l'actualité macroéconomique et géopolitique qui impacte les marchés financiers à travers le monde. Aujourd'hui, Donald Trump revient sur le devant de la scène en dévoilant la liste des 16 milliards de dollars de produits chinois prochainement taxés. Jusqu'à maintenant, l'excédent commercial de la Chine résiste bien à la pression, tandis que le Japon risque de connaître le même sort que la Chine. Voici donc les principaux événements de la journée, mis à jour régulièrement. Donald Trump. Le Président américain a officialisé l'entrée en vigueur le 23 août prochain de nouvelles sanctions contre la Chine. Ce sont cette fois 16 milliards de dollars de produits "Made in China" qui seront taxés à hauteur de 25%. Et les grands gagnants sont : les semi-conducteurs ainsi que des produits électroniques, plastiques et chimiques. Cette tranche vient compléter les sanctions déjà mises en place le 6 juillet dernier. La plupart des indices avaient progressé hier en l'absence de nouvelles, cette annonce pourrait donc relancer l'aversion au risque pour la séance du jour.



Chine. Malgré l'instauration des mesures de rétorsion américaines, les exportations chinoises sont bien meilleures que prévu : elles ont augmenté de 12,2% sur un an en juillet. Les importations, poussées par la forte demande domestique, ont quant à elles augmenté de 27,3% sur la même période. Cela porte l'excédent commercial à 28 milliards de dollars pour le mois de juillet, l'un des plus hauts jamais enregistré. Mais les places boursières chinoises restent dans le rouge à cause des sanctions américaines.





Source : Bloomberg

Japon. Le Ministre japonais de l'Economie rencontrera demain le représentant américain au commerce, Robert Lighthizer, pour discuter accord de libre-échange et droits de douanes. Jusqu'à maintenant, Washington est resté ambigu sur ses positions : les US plaident en faveur d'un accord de libre-échange tout en menaçant de nouveaux droits de douanes sur les voitures japonaises.



Colombie. Le nouveau Président, Ivan Duque, est entré en fonction ce mardi, en déclarant vouloir œuvrer pour l'unité du pays. Plusieurs dossiers doivent ainsi être réglés : la conjoncture économique difficile, les nouveaux migrants vénézuéliens venus à la recherche de travail et, comme depuis de nombreuses années, les trafics de drogue.

