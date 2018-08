LA MINUTE MACRO : Trump refait des siennes, patience avant la Fed ... 0 0 01/08/2018 | 08:44 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Chaque jour, nous passons en revue l’actualité macroéconomique et géopolitique qui impacte les marchés financiers à travers le monde. Les pays anglophones attirent une fois encore tous les regards, peu avant les déclarations des banques centrales américaine et britannique. C'est aussi qu'à l'heure de multitudes de publications de résultats, seul Donald Trump arrive encore à attirer le feu des projecteurs sur sa petite personne. Dans le reste de l'actualité, Theresa May rencontrera Emmanuel Macron demain. Voici donc les principaux événements de la journée, mis à jour régulièrement. Donald Trump. Pas de vacances pour le Président américain, sans doute vexé par le regain d'optimisme des marchés après les rumeurs de reprise des discussions avec la Chine concernant les taxes douanières. Comme des droits de douane de 10% ne lui suffisent pas, il propose de taxer à hauteur de 25% l'équivalent de 200 milliards de dollars de produits chinois importés. En conséquence, le yuan chute fortement face au dollar. Washington devrait communiquer plus amplement sur le sujet en début d'après-midi.





Le dollar est toujours plus fort face au yuan et retrouve ses plus hauts d'un an Le dollar est toujours plus fort face au yuan et retrouve ses plus hauts d'un an

Etats-Unis. Peu de changements sont à prévoir, mais la déclaration de la Fed est toujours aussi attendue sur les marchés. A l'instar de la Fed d'Atlanta qui vise 4,7% de croissance au T3 (en rythme annualisé), beaucoup de statistiques économiques américaines sont prometteuses. En attendant le verdict de la Fed sur les taux, le dollar était en hausse face à de nombreuses devises.



Royaume-Uni. 92% des investisseurs interrogés sont convaincus que la Banque d'Angleterre va relever son taux directeur demain, selon JPMorgan. Le cabinet estime que la BoE devrait réviser à la hausse sa projection de croissance à 1,7% cette année et la maintenir à ce niveau en 2019 et 2020, avec une hausse des taux de 25 points de base par an, si un Brexit dur ne contrarie pas ses plans. Justement, Emmanuel Macron et Theresa May interrompront leurs vacances vendredi afin d'essayer d'avancer sur le dossier du Brexit. La reprise des négociations avec Bruxelles est prévue pour le 13 août.



Pas de vacances pour le Président américain, sans doute vexé par le regain d'optimisme des marchés après les rumeurs de reprise des discussions avec la Chine concernant les taxes douanières. Comme des droits de douane de 10% ne lui suffisent pas, il propose de taxer à hauteur de 25% l'équivalent de 200 milliards de dollars de produits chinois importés. En conséquence, le yuan chute fortement face au dollar. Washington devrait communiquer plus amplement sur le sujet en début d'après-midi.Peu de changements sont à prévoir, mais la déclaration de la Fed est toujours aussi attendue sur les marchés. A l'instar de la Fed d'Atlanta qui vise 4,7% de croissance au T3 (en rythme annualisé), beaucoup de statistiques économiques américaines sont prometteuses. En attendant le verdict de la Fed sur les taux, le dollar était en hausse face à de nombreuses devises.92% des investisseurs interrogés sont convaincus que la Banque d'Angleterre va relever son taux directeur demain, selon JPMorgan. Le cabinet estime que la BoE devrait réviser à la hausse sa projection de croissance à 1,7% cette année et la maintenir à ce niveau en 2019 et 2020, avec une hausse des taux de 25 points de base par an, si un Brexit dur ne contrarie pas ses plans. Justement, Emmanuel Macron et Theresa May interrompront leurs vacances vendredi afin d'essayer d'avancer sur le dossier du Brexit. La reprise des négociations avec Bruxelles est prévue pour le 13 août. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CAC 40 0.30% 5525.99 3.36% EURO / US DOLLAR (EUR/USD) -0.05% 1.16815 -2.42% LONDON BRENT OIL -0.28% 73.837 11.45% S&P 500 0.49% 2816.29 4.82% US DOLLAR / CHINESE YUAN RENMINBI (USD/CNY) 0.22% 6.8196 4.67%

Floriane Rousseaux © Zonebourse.com 2018 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue