LA MINUTE MACRO : Trump rencontre "Jay" Powell, Corbyn vs Johnson acte I

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Donald Trump a reçu Jerome Powell et Steven Mnuchin à la Maison Blanche hier, afin de discuter économie. Comme à son habitude, le Président des Etats-Unis a fait part de son opinion via son compte Twitter. En Norvège, les demandes de retrait du fonds souverain augmentent graduellement et le premier débat télévisé entre Jeremy Corbyn et Boris Johnson aura lieu ce soir. The show must go on. La chaîne de télévision britannique ITV diffusera le débat entre les deux leaders Jeremy Corbyn et Boris Johnson ce soir à 20h (heure britannique), en vue des élections qui auront lieu le 12 décembre prochain. Chacun disposera d'une minute pour son discours d'ouverture et de 45 secondes pour celui de clôture. Des questions seront posées par les téléspectateurs d'ITV issus de divers horizons politiques mais aussi de la société dans son ensemble. Le sujet principal sera bien entendu le Brexit mais les promesses économiques seront elles aussi au goût du jour, chacun ayant des propositions à faire valoir. The stage is set (almost) for the #ITVdebate tomorrow at 8pm pic.twitter.com/PcL6go4U0e — Erron Gordon (@errongordon) 18 novembre 2019 Donald Trump "proteste" contre la politique monétaire. Le Président américain, qui a reçu "Jay" Powell et Steven Mnuchin a encore une fois critiqué la politique monétaire des taux bas. Donald Trump considère (et ce n'est pas nouveau) les taux américains comme étant beaucoup trop élevés par rapport aux économies développées, en reprenant l'argument qu'un dollar trop fort avait un impact négatif sur la croissance et les entreprises exportatrices. Hong Kong toujours à l'arrêt. Les écoles restent fermées pour le sixième jour consécutif, ainsi qu'un important tunnel reliant Kowloon à l'île de Hong Kong. Les manifestants ont incendié des véhicules de la police, qui avait pour prévenu qu'elle utiliserait dorénavant des balles réelles pour stopper les émeutes. Augmentation des demandes de retrait dans le fonds Norvégien. Après avoir atteint une valorisation supérieure à 1 000 milliards de dollars le mois dernier, le fonds continue de connaître une hausse croissante des demandes de la part d'épargnants, qui se renseignent sur la possibilité de retirer leur part. L'objectif du fond est de faire en sorte que la Norvège continue de tirer profit de sa richesse pétrolière et est censé profiter aux générations futures. C'est en tout cas ce que tente de préciser les représentants de la banque centrale de Norvège : le fonds souverain appartient aux norvégiens mais ils ne peuvent pas effectuer de retraits.

