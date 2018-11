LA MINUTE MACRO : Trump sanctionne l'Iran, Rumeurs post-Brexit, Stress-Test 2018… 0 05/11/2018 | 11:14 Envoyer par e-mail :

Trump a rétabli les nouvelles sanctions annoncées vendredi contre l'Iran, dans le but de barrer l'accès aux marchés américains pour l'ensemble des entreprises, des entités ou des pays, qui continuent d'acheter du pétrole iranien. Hier, un journal a révélé la conclusion d'un accord entre Londres et Bruxelles. L'ABE a divulgué les résultats du stress-test qu'ont passé les banques de la zone euro. L'Iran ne va pas se laisser faire. Les nouvelles sanctions annoncées par Trump entrent en vigueur dès aujourd'hui mais le président iranien Hassan Rohani a fait savoir dans un discours télévisé que son pays allait "contourner avec fierté" ces nouvelles sanctions "illégales et injustes" allant à "l'encontre du droit international". Huit pays devraient être exemptés, comme la Chine, la Turquie et l'Inde, car ils ont déjà réduit "de façon importante leurs importations de brut et ont besoin d'un peu de temps pour atteindre zéro" estime Mike Pompeo. La liste de ces pays doit être annoncé ce lundi.



.@SecPompeo: "No one's going to argue that Secretary Pompeo isn't tough on Iran and no one is going to argue that President Trump isn't doing the same." #FNS https://t.co/TUzQecIhDh pic.twitter.com/mTEDEoArqJ — Fox News (@FoxNews) 5 novembre 2018

Des rumeurs sur la conclusion d'un accord douanier entre Londres et Bruxelles. Le Sunday Times a annoncé un accord entre l'UE et le Royaume-Uni évitant la mise en place d'une frontière "dure" entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Cet accord permettrait donc de maintenir l'ensemble de la Grande-Bretagne dans une union douanière avec l'UE après le Brexit, mais un porte-parole de Theresa May a réagi suite à cet article, révélant que les négociations étaient toujours en cours.



Stress-Test 2018, les banques sous surveillance. Les résultats des stress tests des établissements financiers de la zone euro réalisés par l'Autorité Bancaire Européenne (ABE) ont été dévoilés vendredi. Pour rappel, l'objectif de l'exercice est d'évaluer la résilience des banques à un ensemble de chocs négatifs. Le plancher de fonds propres exigé en cas de scénario extrême est fixé à 5.5% (ratio CET1 plein). 48 banques de 15 pays y ont participé et il en ressort que l'ensemble des banques ont passé le test (en moyenne, le ratio des fonds propres CET1 s'élève à 10.1% en 2020). Quelques-unes d'entre elles ont attiré l'attention : Barclays (6.37%), Lloyds (6.8%), NordLB (7.07%) et Société Générale (7.6%).



En bref. J-1 avant les élections de mi-mandat aux Etats-Unis . Le niveau de la dette publique pour le dernier trimestre 2018 aux Etats-Unis a atteint un montant record selon le Trésor américain : 425 milliards de dollars. Aujourd'hui, les ministres des Finances se réunissent à Bruxelles (Eurogroupe) et vont se pencher sur la question du budget italien, rejeté deux semaines plus tôt par la Commission européenne. Xi Jinping a annoncé lors de l'ouverture du Salon des importations, à Shanghai, vouloir ouvrir "la porte de la Chine" et accroître ses importations .



