LA MINUTE MACRO : Trump vs. le reste du monde, trahison à la Maison Blanche, les GAFA trainés en justice

Chaque jour, nous passons en revue l'actualité macroéconomique et géopolitique qui impacte les marchés financiers à travers le monde. D. Trump se retrouve à nouveau au cœur de l'actualité, s'en prenant (encore) une fois à la Chine avec l'imposition de nouvelles taxes douanières, ainsi qu'au Canada, en exigeant une renégociation de l'Aléna. Le Président américain n'échappe pas aux critiques et fait même l'objet d'une tribune anonyme dans le journal le plus lu aux Etats-Unis. Le Canada reste optimiste. L'administration Trump va poursuivre jeudi ses négociations avec le Canada pour tenter de trouver un compromis sur l'accord de libre-échange nord-américain. La ministre Canadienne des affaires étrangères a déclaré que les discussions de mercredi avaient été "productives" et "l'atmosphère cordiale" et que des "progrès" avaient étés réalisés. Selon Chrystia Freeland, un accord entre le Canada, le Mexique et les Etats-Unis est tout à fait probable.



Trump veut le dernier mot. En parallèle, le gouvernement américain pourrait décider de lancer une nouvelle offensive contre la Chine. Les nouveaux droits de douane portant sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises pourraient entrer en vigueur fin septembre. La décision pourrait même être prise dès ce soir, une fois la période de consultation publique terminée.



Les géants de la Silicon Valley poursuivis en justice. Cela fait plusieurs mois que le gouvernement américain surveille de près les géants de la tech, à savoir Twitter, Facebook et Google. D. Trump les accuse de censure et de partialité. L'administration Trump a décidé de passer à l'acte et a annoncé mercredi qu'elle les attaquait en justice.



Trump trahi par un haut responsable. D. Trump se sent "trahi" par un mystérieux haut responsable de la Maison Blanche qui a publié un article dans le 'New York Times' accusant le Président de n'avoir "aucune morale" et "d'agir d'une façon néfaste à la bonne santé de la République". Le président a réagi sur Tweeter et souhaite trouver l'auteur de ces commentaires pour, dit-il, "la sécurité nationale".



