LA MINUTE MACRO : Un peu moins riche qu'avant

Après la publication ce matin des statistiques chinoises sur les prix, la séance d'aujourd'hui sera rythmée par la statistique aux Etats-Unis des nouvelles inscriptions au chômage. De l'autre côté de l'Atlantique, les ministres européens des finances devront élire le président de l'Eurogroupe.

Evolution des prix en Chine. Les prix à la consommation ont augmenté de 2,5% au mois de juin contre 2,4% en mai, principalement en raison d'une augmentation des prix des denrées alimentaires.

Les prix à la production sont quant à eux en baisse à -3%. C'est toutefois un indicateur meilleur que prévu puisque le consensus tablait sur une baisse de 3,2%. En comparaison avec les -3,7% du mois de mai, le risque de déflation est donc légèrement moins fort, mais cela indique aussi un certain sacrifice sur les marges.

Source: Evolution des prix à la consommation en Chine Source: tradingeconomics.com Chômage aux Etats-Unis. Le nombre de nouvelles inscriptions au chômage sera publié aujourd'hui à 14h30. Le consensus des économistes table sur 1375K nouvelles demandes d'allocations sur la semaine se terminant le 4 juillet, ce qui représenterait une baisse de 3,64% par rapport à la semaine dernière. Les demandes d'allocations ne cessent de diminuer depuis le point haut atteint la semaine du 28 mars à 6867K. Alors que le taux de chômage à baissé de 2.2 points à 11,1% en juin, cette statistique sera scrutée de près par les investisseurs.

Source: Source: tradingeconomics.com Plan de sauvetage outre-Manche. Rishi Sunak a dévoilé hier un plan de GBP 30 milliards, dont 2 milliards pour favoriser l'emploi chez les jeunes. La livre sterling s'est fortement appréciée à la suite du discours du ministre britannique des finances. Source : Graphique Bloomberg Election du président de l'Eurogroupe. Les ministres des finances de la zone euro se réunissent aujourd'hui pour nommer le nouveau président de l'Eurogroupe. Les ministres devront choisir entre Nadia Calvino (Espagne), Paschal Donohoe (Irlande) et Pierre Gramegna (Luxembourg). Le candidat retenu doit recevoir le soutien d'au moins 10 des 19 ministres des finances réunis autour de la table et chaque pays dispose d'une voix. L'oracle d'Omaha. Warren Buffett descend dans le classement des hommes les plus riches du monde. Cette semaine, M. Buffett a en effet donné des actions Berkshire Hathaway d'une valeur de 2,9 milliards de dollars à des organisations caritatives, dont la Fondation Bill & Melinda Gates. Ses 68,6 milliards de dollars lui assurent tout de même la 8e place du Bloomberg Billionaire Index.

