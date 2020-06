LA MINUTE MACRO : Un rebond de faible amplitude 0 15/06/2020 | 09:55 Envoyer par e-mail :

L'INSEE a publié l'évolution de l'indice des prix à la consommation vendredi. La baisse de l'inflation semble ainsi se ralentir. Les données ont également été publiées en Espagne et au Portugal. Outre-Atlantique, un constat similaire se fait sur les prix à l'import et à l'export. Du côté des banques centrales, le Pérou a gardé ses taux inchangés, conservant sa politique expansionniste et la Fed a publié son rapport semestriel. Rebond sur support pour les prix à la consommation. Vendredi, l'INSEE a publié les chiffres (finaux) relatifs à l'inflation pour la France. Après avoir fortement ralenti ces derniers mois, l'inflation semble se stabiliser. L'indice des prix à la consommation est ainsi ressorti en progression de 0.1% par rapport au mois d'avril et +0.4% sur un an glissant. Pour ce qui est des produits alimentaires frais, qui avaient explosé à +11.9% (MoM) au mois d'avril, l'inflation au mois de mai s'est révélée plus raisonnable à +2.8%. La hausse annuelle représente tout de même 17.3%. Concernant l'énergie, la baisse toujours présente à -2.1% (MoM) dont -3.8% pour les produits pétroliers, contre respectivement -4.2% et -7.4% au mois d'avril. En Espagne, l'IPC est ressorti à 0% en glissement mensuel et -0.9% en annuel. Au Portugal, la baisse continue à -0.4% par rapport au mois d'avril et -0.7% sur un an. Un constat similaire aux USA. Vendredi, le BLS a publié l'indice des prix à l'import et à l'export pour le mois de mai. Après trois mois de baisse consécutive, ces derniers repartent légèrement à la hausse. Les prix à l'import ont progressé de 1%, marqués principalement par la hausse du prix du pétrole. Hors carburant, la hausse mensuelle n'est en effet que de 0.1%. On note également que les produits alimentaires ont augmenté de 2.2%. Du côté des exportations, la hausse mensuelle est de 0.5%. On soulignera ici une baisse de 0.5% pour les matières agricoles. La banque du Pérou conserve sa trajectoire. La banque centrale du Pérou a annoncé vendredi qu'elle conservait ses taux inchangés à 0.25% pour le taux de référence, 0.15% pour le taux dépôts et 0.5% pour le repo. Elle a souligné être sensible au ralentissement de l'inflation et aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Elle a par conséquent conclu que sa politique expansionniste devrait être maintenue, précisant qu'elle pourrait être amenée à étendre la relance monétaire en cas de ralentissement plus prononcé. Rapport de la politique monétaire. La FED a publié son rapport semestriel vendredi. Il ne dévoile rien de vraiment nouveau, mais offre une perspective détaillée des différents constituants de l'économie américaine. La Reserve Federale a notamment rappelé : Une forte augmentation du chômage, marquée par de nombreuses disparités : Source : FED La baisse de l'inflation (malgré une forte hausse des produits alimentaires), notamment en raison de la chute du cours du pétrole et la force du dollar.

Une chute de 6.8% des dépenses des ménages, qui s'est poursuivie en mars et en avril. Principalement en raison des mesures de confinement.

Une augmentation de 33% du taux d'épargne des ménages en avril, qui traduit leur inquiétude face à la situation économique. Une inquiétude confirmée par l'enquête de l'Université du Michigan sur la confiance des consommateurs Un resserrement des conditions de crédit auprès des ménages, en dépit de taux hypothécaires historiquement bas.

Une forte progression de l'endettement des entreprises, avec un risque grandissant de faillite, notamment pour certaines petites entreprises.

Une baisse des investissements avec notamment une diminution de 8% des dépenses de R&D au T1.

Etc. vous pouvez retrouver le rapport complet ici. En conséquence de ces différents éléments, la FED a délivré les anticipations suivantes : Source : FED

Gallien Girardot © Zonebourse.com 2020