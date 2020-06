LA MINUTE MACRO : Vers des jours meilleurs 1 24/06/2020 | 11:52 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Malgré un chômage toujours plus important, les perspectives économiques semblent s'améliorer. La banque centrale du Brésil pense que le point bas a été atteint en Avril. De son côté, la banque centrale de Hongrie, après avoir abaissé son taux directeur, s'attend à ce que le gouvernement commence à réduire son déficit à partir de l'année prochaine. Enfin, aux Etats-Unis les statistiques de l'industrie manufacturière laissent entrevoir des lendemains un peu plus favorables. Chômage nordique. La Finlande a publié ce matin les chiffres du chômage pour le mois de mai. Après avoir atteint 8.1% au mois d'avril, il a explosé en mai et atteint désormais 10.6%. Les chiffres du chômage ont également été publiés en Norvège à 4.2% pour le mois d'avril. Les perspectives du Brésil. La banque centrale du Brésil a tenu sa réunion hier. Elle a rappelé la difficulté que rencontrent les pays émergents face à cette crise, rappelant l'ampleur du ralentissement au premier trimestre. Concernant l'inflation, elle s'attend à ce que celle-ci soit particulièrement faible en 2020, à 1.6%, puis remonte progressivement à 3% en 2021, puis 3.5% en 2022. Pour ce qui est de l'activité économique, la banque centrale suggère que le plus bas a été atteint en avril, menant à une légère reprise au mois de juin. Dans un tel contexte, la banque centrale estime qu'elle doit conserver la direction de sa politique monétaire, mettant néanmoins un point d'interrogation sur les possibilités d'assouplissement restantes. Source : BCB Un assouplissement en Hongrie. La banque centrale de Hongrie s'est exprimée hier concernant sa politique monétaire. Après avoir souligné les conséquences du ralentissement mondial sur l'inflation, elle a décidé, pour la première fois en quatre ans, de réduire son taux directeur de 15 points de base, à 0.75%. Après une hausse du déficit budgétaire de l'Etat, elle s'attend à une réduction de ce dernier à partir de 2021. Un rebond américain. Alors que nous avions souligné hier le rebond des PMI en France, et en Allemagne, un constat similaire semble également se dessiner aux Etats-Unis. Hier Markit fait état d'une remontée de l'indice PMI manufacturier à 49.6, et à 46.7 pour celui des services. En parallèle, la FED de Richmond a publié son indice manufacturier. Après un creux à -53 en avril, il est remonté à -27 en mai et atteint désormais 0 pour le mois de juin. Source : Markit, Trading Economics

Gallien Girardot © Zonebourse.com 2020 1 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue