Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La Chine a fait des efforts concernant les droits de douane sur les véhicules américains et Trump s'en réjouit. Le rapport trimestriel de la banque des règlements internationaux souligne les difficultés des banques centrales dues à la forte correction des marchés financiers. Les membres de l'UE se sont accordés sur la mise en place d'un budget pour la zone euro. Chine / USA : les négociations continuent. La Chine a déclaré vendredi dernier son intention de suspendre pendant trois mois, dès le 1er janvier, les droits de douane sur les véhicules et pièces détachées importés des Etats-Unis. Trump a dans la foulée affiché son optimisme sur Twitter en annonçant qu'un "grand et très complet accord" pourrait être bientôt conclu.



China just announced that their economy is growing much slower than anticipated because of our Trade War with them. They have just suspended U.S. Tariff Hikes. U.S. is doing very well. China wants to make a big and very comprehensive deal. It could happen, and rather soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 décembre 2018

"De nouveaux à-coups sur le chemin de la normalisation" (BRI). La Banque des règlements internationaux a publié son



En bref aux Etats-Unis. Trump a limogé son ministre de l'intérieur, Ryan Zinke , et son successeur sera annoncé cette semaine. C'est finalement Mick Mulvaney (actuel directeur du budget de la Maison Blanche) qui va remplacer John Kelly au poste de Secrétaire général en janvier prochain. Les républicains veulent que la loi sur l'assurance-maladie votée sous la présidence de Barack Obama soit abrogée, mais pour l'instant, un juge a déclaré qu'elle resterait en vigueur en attendant un probable recours.



En bref en Europe. Après une réunion entre le président italien Giuseppe Conte et le ministre des Finances, Giovanni Tria, un compromis a été trouvé pour rentrer dans les clous européens : l'Italie a accepté de baisser son budget 2019 de 4 milliards d'euros . Dans le cadre des réformes de la zone euro, les 27 pays de l'Union européenne se sont entendus sur le fait qu'il fallait inclure dans le budget de l'UE, un budget pour la zone euro "avec l'inscription de cet objectif et un mandat clair donné aux ministres sur le sujet" (Emmanuel Macron). Michal Kurtyka, le président de la Cop24 s'est félicité du bon déroulement de cette 24ème conférence sur le Climat, au cours de laquelle l es négociateurs ont adopté les règles d'application de l'accord de Paris .



Mission accomplished! #KatowiceClimatePackage adopted! pic.twitter.com/fjfV46qgni — Michał Kurtyka (@KurtykaMichal) 15 décembre 2018





Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2018