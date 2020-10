LA MINUTE MACRO : Vix, gold et emplois américains 1 02/10/2020 | 10:12 Envoyer par e-mail :

Ce matin, le président Trump a annoncé être positif à la Covid-19. Les contrats à terme d'octobre sur l'indice de volatilité du Chicago Board Options Exchange (CBOE) ou plus communément le VIX ont bondit à la suite de cette nouvelle, attestant ainsi de la nervosité des investisseurs. En parallèle, l'or connaît une accélération. Enfin, le rapport concernant l'emploi américain sera surveillé de près par les investisseurs. Les contrats à terme d'octobre sur le VIX ont accéléré de près de 10 % vers 8h00, peu après l'annonce de Trump, avant de corriger une bonne partie de cette progression pour revenir proche de leur niveau initial. Graphique Bloomberg en 30 minutes sur 5 jours du VIX Index Future En conséquence, les préouvertures des bourses américaines sont attendues elles-aussi en quarantaine cet après-midi. Dans le même temps, l'or a été très recherché ce matin repassant ainsi la barre des 1900 $. Le début de mouvement coïncide très nettement avec l'annonce de Trump : Graphique Bloomberg en 5 minutes sur 2 jours du GOLD "Il ne manquerait plus que des chiffres mauvais cet après-midi concernant l'emploi américain". C'est ce que j'entendais ce matin dans les bureaux de Zonebourse. Le taux de chômage est attendu à 8.2 % contre 8.4 % précédemment. Le consensus table également sur 900 000 créations de postes non agricoles. Si les données réelles sont publiées dans cet ordre de grandeur, on pourra constater 11 521 000 de nouveaux emplois depuis mai, soit environ 50 % des 20 787 000 destructions de postes enregistrées en avril.

Source: Source: tradingeconomics.com - Création d'emplois non-agricoles aux Etats-Unis

