LA MINUTE MACRO : Ça se complique pour l'Arabie Saoudite, l'Italie, le Brexit et la Fed. 19/10/2018 | 11:07

La Maison Blanche menace l'Arabie saoudite après avoir admis le décès du journaliste porté disparu à la suite de sa visite au consulat saoudien à Istanbul. Vienne demande à Bruxelles de recadrer Rome, accusée d'agir dans ses propres intérêts et de mettre en difficultés l'ensemble des membres de l'UE. Le négociateur de l'UE sur le Brexit était invité ce matin à la radio et a fait part de son sentiment sur la question irlandaise. La politique monétaire de la Fed fait débat, deux nouvelles personnalités donnent leur avis. L'administration Trump change de ton concernant l'affaire Khashoggi. Le président des Etats-Unis a déclaré hier, que le journaliste Jamal Khashoggi était très certainement mort et que l'Arabie Saoudite allait subir de "graves conséquences" si sa responsabilité était confirmée dans cette affaire. Mike Pompeo a commenté qu'il fallait laisser quelques jours de plus pour enquêter et connaître le fin mot de l'histoire. Plus tôt dans la journée, le Secrétaire américain du Trésor a décidé de ne pas se rendre au "Davos du désert" à Riyad.



Les avis divergent concernant une potentielle quatrième hausse des taux cette année. Randal Quarles, le vice-président de la Fed de New York, a déclaré hier lors d'une conférence à New York que l'économie américaine n'était pas en surchauffe et qu'elle se portait "très bien". Ainsi, selon lui, la Fed doit continuer à relever ses taux de façon graduelle. A contrario James Bullard, le président de la Fed de Saint-Louis, ne prône pas une quatrième hausse cette année. Il estime que "le niveau des taux est à peu près correct" et que "le maintien du niveau actuel des taux serait une politique appropriée".



Randal Quarles, the U.S. central bank's vice chair of supervision, who rarely discusses monetary policy, said he was optimistic about the economy's prospects. https://t.co/jknNLS7GGF — CNBC (@CNBC) 18 octobre 2018

Le budget italien continue de faire polémique. Le chancelier autrichien Sebastian Kurz accuse l'Italie de mettre les autres pays de l'UE en danger en décidant de contourner les règles européennes concernant son budget 2019. Son ministre des Finances demande à la Commission européenne de rappeler très clairement à l'Italie les conditions qu'elle se doit de respecter et appelle à la discipline.



Michel Barnier s'exprime à la radio sur le Brexit. Le négociateur en chef de l'UE sur le Brexit était l'invité de France Inter ce vendredi matin. "Nous sommes à 90% d'accord avec les Britanniques, il reste la question de l'Irlande" a-t-il commenté car la mise en place d'une frontière ébranlerait un accord de paix datant de vingt ans et mettrait en péril la stabilité de l'île, selon Londres.



