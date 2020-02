LA MINUTE MACRO : coronavirus et point sur l'Iran 1 24/02/2020 | 11:34 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le coronavirus continue de se développer, suscitant des inquiétudes sur la croissance lors de la réunion du G20. Escalade des tensions au Moyen-Orient. L'Iran dominé par les conservateurs et dans le viseur de GAFI. La menace corona : ce week-end s'est tenue la réunion du G20 en Arabie Saoudite, soulignant entre autres l'impact du coronavirus sur le commerce mondial. Par ailleurs, l'Italie, qui est frappée par une forte épidémie dans le nord du pays, a pris des mesures draconiennes pour éviter la propagation de l'infection. Plus d'une dizaine de communes ont ainsi été placées en quarantaine suite à l'annonce de deux morts ce week-end, et deux nouveaux décès ont été signalés ce matin. Au Moyen-Orient, le Koweït et Bahreïn ont annoncé ce matin les premiers cas de contamination. De son coté, l'Iran, où 12 décès ont eu lieu, a été placée en quarantaine par ses voisins. Des tensions grandissantes : l'armée israélienne a revendiqué plusieurs bombardements ce matin contre des positions du Jihad islamique en Syrie et à Gaza. La frappe en Syrie a fait 6 morts, dont quatre combattants pro-iraniens.

Toujours dans la région, la Turquie avait sous-entendu qu'elle pourrait employer des missiles Patriot en réponse à la mort de soldats turcs.

L'Europe appelle néanmoins à une désescalade, et le président turc devrait rencontrer Vladimir Poutine, Angela Merkel et Emmanuel Macron lors d'un sommet le 5 mars, afin de mettre fin à la crise humanitaire actuelle. Un point sur l'Iran : l'Iran qui est le deuxième pays le plus touché par le coronavirus (en termes de mort), organisait ce week-end les élections parlementaires. C'est le parti conservateur qui a remporté la majorité, discréditant l'actuel dirigeant Hassan Rohani. Ce vote a été marqué par un taux d'abstention historiquement fort : seuls 42% des électeurs se sont rendus dans les bureaux de vote. Enfin, vendredi, le Gafi (Groupe d'intervention financière) a refait passer l'Iran sur sa liste noire en raison du non-respect des réglementations en matière de financement du terrorisme. Seuls deux pays se trouvent sur cette liste : l'Iran et la Corée du Nord. Pour terminer, malgré un climat des affaires au-dessus du consensus en Allemagne, la journée sera marquée par un fort stress sur les marchés, comme le démontre le graphique suivant : Le VIX a effet enregistré un Gap record ce matin de 5.17points.

