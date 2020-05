LA MINUTE MACRO : coronavirus, opportunité professionnelle ? 0 05/05/2020 | 10:45 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Alors que les élections ont été repoussées en Bolivie à cause des mesures de confinement, la présidente par intérim s'accommode de son titre. Le secteur auto résiste mal à la mise à l'arrêt de la consommation, tout comme l'ensemble du secteur manufacturier. Enfin en Iran, la réforme monétaire semble se concrétiser. Coronavirus, nouveau plan de carrière pour Jeanine Anez. La fuite d'Evo Morales en novembre dernier avait permis à Mme Anez de devenir présidente par intérim de la Bolivie. Ce poste était censé être provisoire et des élections devaient se tenir ce week-end. Coronavirus oblige, elles ont été annulées. Le parlement a donc voté une loi jeudi dernier, afin de reporter le scrutin au 2 août. La loi a par la suite été rejetée par l'actuelle présidente, au motif que les élections auraient lieu, "lorsque la pandémie nous le permettra". Ce contretemps sanitaire devrait permettre à Mme Anez, qui avait fait part jeudi de son intention de se présenter, de se familiariser avec le poste de présidente. L'automobile, vers les plus bas et haut-delà. Les premières statistiques concernant le marché automobile pour le mois d'avril ont été publiées, et elles sont mauvaises, évidemment. En Espagne, les nouvelles immatriculations ont baissé des 96.5% sur un an glissant. Au Brésil, Fenabrave a rapporté une baisse de 73.57% des enregistrements de tous véhicules confondus. En Afrique du Sud, la chute est bien plus marquée. Seules 574 voitures ont été vendues au mois d'avril, ce qui représente une baisse de 91% par rapport à la même période en 2019. Enfin, ce matin, SMMT a publié une baisse de 97.3% des enregistrements de véhicule au Royaume-Uni. Les PMI manufacturier continuent leur descente aux enfers. L'indice des directeurs d'achat, compilé par IHS Markit, permet de se faire une idée de l'état de l'activité des entreprises. Les PMI finaux ont été publiés hier pour la France, l'Allemagne, l'Espagne… Voici un résumé des PMI manufacturiers ayant été publiés pour le mois d'avril (on considère 50 comme un niveau de stabilité) : Source: données fournies par IHS MARKIT Tuto iranien pour réduire l'inflation. En 2018, l'Iran avait décidé d'unifier les taux de changes du rial à 1 USD pour 42 000 IRR. L'inflation dans le pays serait, selon le FMI, de 31,2% en 2018 et de 41,1% en 2019. Les projections sont à 34,2% pour 2020 et 33,5% pour 2021. Toutes ces raisons font qu'un rial iranien ne permet pas d'acheter grand-chose, et qu'il n'est pas rare de voir des prix exprimés en centaine de milliers, voire en millions de rials, pour des produits alimentaires. Il est par conséquent d'usage de s'exprimer en toman (ex-monnaie iranienne), où 1 toman vaut généralement 10 rials. Pour lutter contre ce phénomène, le gouvernement avait initié l'été dernier, un projet visant à utiliser le toman comme monnaie officielle avec 100 rials pour 1 toman. Il vient d'être approuvé par le parlement et les deux monnaies devraient cohabiter pour une période de deux à cinq ans. Source : FMI

