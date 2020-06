LA MINUTE MACRO : de nouvelles tensions sur le commerce 1 26/06/2020 | 11:35 Envoyer par e-mail :

Alors que les soldats chinois et indiens se sont affrontés la semaine dernière à la frontière entre les deux pays, entraînant la mort de plusieurs dizaines d'entre eux, le gouvernement indien aurait décidé de frapper les importations. Le gouvernement américain a également averti le Royaume-Uni, concernant sa proximité avec Huawei. Du côté des statistiques, les ventes redémarrent au mois de mai, mais le chômage ne faiblit pas. La guerre c'est la guerre. Après la mort de 20 soldats indiens la semaine dernière, lors des affrontements avec l'armée chinoise, l'Inde a décidé de ne pas en rester là. Peut-être inspirée par les pratiques de Donald Trump, l'Inde semble vouloir répondre par des sanctions commerciales. Même si le gouvernement a déclaré n'avoir aucune information à ce sujet, le Directeur de l'India Cellular & Electronics Association a averti que toutes les importations de produits électroniques provenant de Chine avaient connu des soucis en douane. Mensonges et trahisons. Alors que le Brexit semblait l'occasion rêvée pour Américains et Britanniques, de devenir nouveaux meilleurs amis, la proximité du Royaume-Uni avec la Chine pourrait tout compromettre. Le district de South Cambridgeshire a voté jeudi en faveur du projet de construction d'une usine Huawei, pour un montant d'environ 1 MdGBP. Face à cette décision, le gouvernement américain s'est dit "très préoccupé", émettant un nouvel avertissement concernant les risques de sécurité liés à Huawei, et soulignant que cette décision affectait sa confiance envers le Royaume-Uni. Un pas en avant, un pas en arrière. L'économie américaine progresse toujours en dents de scie. Hier, l'US Census Bureau a publié hier des résultats très encourageants concernant les commandes de biens durables. Elles sont en effet sorties à +15.8% (MoM) pour le mois de mai, contre -18.1% en avril. En parallèle de ce très beau rebond, les inscriptions aux chômages sont plus élevées que prévu. Alors que le consensus tablait sur 1.32M inscription hebdomadaire, celle-ci sont ressorties à 1.48M. Même si ces dernières ont baissé par rapport à la semaine précédente, l'analyse du phénomène laisse penser qu'il s'agit davantage de suppressions de postes, plutôt que des pertes d'emplois temporaires. Rebond en Espagne. Hier, les ventes au détail espagnoles ont enregistré un rebond exceptionnel. Après une incursion à -20.4% pour le mois d'avril, ces dernières viennent de remonter à +19.3% (ajustées). Mais comme aux États-Unis, ce rebond est également accompagné d'une progression exceptionnelle du chômage. En réponse, le gouvernement espagnol a décidé de prolonger son dispositif de chômage partiel (ERTE) jusqu'à la fin du mois de septembre.

Gallien Girardot © Zonebourse.com 2020

