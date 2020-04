LA MINUTE MACRO : du pétrole, pourquoi faire ? 0 21/04/2020 | 10:18 Envoyer par e-mail :

La journée d'hier aura été marquée par le plongeon historique du WTI à échéance mai. Mohammed Ben Salmane rencontre de la résistance face à son projet Neom. L'Argentine est toujours dans l'impasse face à ses créanciers et le Japon veut distribuer 100 000 JPY à chacun de ses habitants. Un puits sans fond. Les contrats d'échéance mai sur le WTI ont terminé la journée d'hier sous la barre de 0. La baisse de la demande a entraîné une saturation des capacités de stockage, faisant fuir les opérateurs. Une situation inédite dans l'histoire du WTI. Source : Trading Economics Peut-on contrarier MBS ? En 2017, Mohammed Ben Salman a amorcé le projet Neom : une ville du futur de 26 500 km² (à titre comparatif, la Belgique s'étend sur 30 689 km²), à proximité de la frontière jordanienne. Petit hic, la région abrite près de 20 000 personnes qui ne souhaitent pas abandonner leurs logements. Un Local (Abdulrahim Ahmad Mahmoud al-Huwaiti) avait notamment déclaré "c'est ma maison et je la protègerai […] je ne serais pas surpris s'ils viennent me tuer". Le fait qu'il ait été tué par balle par les forces de sécurité a donc accru l'instabilité de la région. Des membres de tribus locales ont également suggéré de saboter le projet. Les investisseurs seront-ils aux rendez-vous pour la construction du Dubaï Saoudien ? L'Argentine toujours dans l'impasse. Les trois plus grands créanciers du pays se sont réunis hier pour discuter de la situation financière du pays. Ils ont rejeté à l'unanimité le plan de restructuration proposé par l'Argentine qui visait notamment un allégement de la dette à hauteur de près de 40 milliards de dollars. Le pays risque un nouveau défaut. De l'argent pour tout le monde au Japon. Tout comme Hong-Kong, le pays souhaite distribuer de l'argent directement à la population pour faire face à la crise sanitaire. Shinzo Abe a ainsi déclaré "nous distribuerons 100 000 yens à tous les habitants du pays" (environ 854 EUR). Cette opération devrait coûter 12 880MdsJPY, soit une hausse d'environ 8 900MdsJPY par rapport au plan initial qui prévoyait 300 000 yens pour les ménages en difficultés. Israël parvient à un accord. Les deux rivaux, Benyamin Nétanyahou et Benny Gantz, sont finalement parvenus à un accord hier, permettant la mise en place d'un gouvernement d'urgence. Cet accord met fin à la plus longue crise politique qu'a connu le pays et devrait contenir un calendrier de partage du pouvoir

Gallien Girardot © Zonebourse.com 2020

