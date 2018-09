LA MINUTE MACRO : dur, dur Brexit; soucis croisés pour l'Argentine et la Suisse... 0 1 03/09/2018 | 11:29 Envoyer par e-mail :

Des remous en Europe. Le patron de la Royal Bank of Scotland se prépare "au pire", l’absence d’accord dans les négociations pour les relations entre le Royaume-Uni et Bruxelles post-divorce. Theresa May ne veut faire aucun compromis sur le Brexit. Le négociateur de l’Union Européenne, Michel Barnier, s’est dit ouvert à une courte prolongation des négociations. D'autre part, le ministre des Finances italien promet une stabilité budgétaire. L’agence de notation Fitch a abaissé la perspective de la note de la dette italienne à négative.



Statu quo durable au Japon. La BoJ ne relèvera pas ses taux pendant une "assez longue période". De plus, face aux menaces des Etats-Unis et malgré les négociations, le pays du soleil levant a dévoilé qu’il n’importerait plus de pétrole d’Iran.



Les monnaies émergentes secouées. L’agence S&P place à nouveau la dette de l’Argentine sous surveillance. Le FMI reçoit mardi les dirigeants du pays. En attendant, la banque centrale puise dans ses réserves pour tenter de mettre fin à la chute de sa monnaie face notamment au dollar, à son plus bas historique.





Le palmarès des baisses des monnaies émergentes sur une semaine

