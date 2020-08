LA MINUTE MACRO : fondus, les dividendes 0 24/08/2020 | 11:29 Envoyer par e-mail :

108.1 milliards de dollars de dividendes se sont évaporés au second trimestre, selon Janus Henderson. L'Europe a été particulièrement frappée. La Syrie fait face à une coupure générale d'électricité, suite à l'explosion d'un gazoduc. Donald Trump continue de jouer avec le Moyen-Orient et l'activité américaine retrouve son dynamisme. $108 100 000 000. C'est le montant que les actionnaires ne toucheront pas… Les dividendes mondiaux ont diminué de 22% au deuxième trimestre, à 382.2Mds USD, selon Janus Henderson. Les zones les plus touchées par ce phénomène sont le Royaume-Uni (-54%) et l'Europe (-44.5%). L'Espagne a été l'un des principaux contributeurs de ce mouvement, à -70%, tiré notamment par l'annulation du dividende d'Inditex. La France se retrouve également sur le podium, avec une baisse de 57% des dividendes, à 13.3Mds USD. L'Amérique du Nord n'a en revanche été que très peu impactée par la situation, avec des dividendes stables, à +0.1%. Les pays émergents ne sont pas non plus les plus "mauvais payeurs", à -5.9%. Sur 2020, Janus Henderson estime que la baisse des dividendes devrait se situer entre -17 et -23%, pour un versement global entre 1100 et 1180 Mds USD. Source Janus Henderson En panne. Un gazoduc a explosé cette nuit en Syrie, au nord-est de Damas. Cet incident a privé l'ensemble du pays d'électricité. Ce matin, le gouvernement a annoncé que certaines centrales électriques avaient été rebranchées, afin d'alimenter les infrastructures vitales. Le ministre du Pétrole a pour sa part déclaré qu'il s'agissait d'une attaque terroriste. #Syria: last night a massive explosion hit a gas pipeline in #Damascus province, causing a full electricity blackout. Sabotage suspected. pic.twitter.com/UCI60UX4Vd— QalaatM (@QalaatM) August 24, 2020 Un petit pas pour Trump. Après avoir réussi à convaincre le Khalifa ben Zayed Al Nahyane (EAU) et Benyamin Netanyahu (Israël) de nouer des liens diplomatiques, Donald Trump se sent pousser des ailes. Son prochain objectif est la connexion du réseau électrique irakien, à celui du CCG. L'administration y voit en effet la possibilité de réduire la dépendance de Bagdad à l'énergie iranienne. America great again. Les États-Unis ont réservé une bonne surprise vendredi après-midi. Alors que les PMI flash avaient commencé en ordre dispersé en début de journée, les chiffres américains ont pour leur part pris la direction de la hausse. L'indice manufacturier est ainsi ressorti à 53.6 en août, un record depuis janvier 2019. Un constat similaire du côté des services, à 54.8, contre 50.9 attendus par le consensus.

Gallien Girardot © Zonebourse.com 2020

