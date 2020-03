LA MINUTE MACRO : guerre du pétrole et Cyber Monday sur les actions 1 10/03/2020 | 12:23 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La Russie annonce être prête pour une guerre des prix. Après l’Arabie Saoudite, c’est la bourse qui casse les prix. L’Italie déclare une quarantaine nationale. Les banques centrales tentent de soutenir les marchés. La Turquie et l’Europe ne s’entendent toujours pas. L’alcool ravage l’Iran. La Russie est prête ! C’est en tout cas ce qu’a annoncé le ministère des Finances de Russie hier dans un communiqué. Selon ce dernier, le pays serait en mesure de tenir 10 ans avec un baril entre 25 et 30 USD, grâce au Russia National Whealth Fund de 150Mds USD. Malgré la confiance du gouvernement, cette bataille risque tout de même d’impacter la population. Le pays, qui possède une large marge de manœuvre en matière d’endettement, a en effet été chahuté hier sur le marché des devises. Le rouble a ainsi abandonné jusqu’à 10% en séance face au dollar (par rapport à la clôture de vendredi), forçant la banque centrale à vendre des devises étrangères pour réduire la volatilité. Source : Bloomberg Cyber Monday sur les indices. La séance d’hier s’est révélée particulièrement baissière sur les marchés. L’indice italien a chuté de plus de 2300 points (11.17% par rapport à la clôture de vendredi). Le CAC 40 a lui de son côté connu la pire séance depuis 2008, avec une baisse de plus de 8%. Ainsi, pour éviter tout excès, la Corée du Sud a décidé d’interdire la vente à découvert pour une durée de 3 mois. Source : Bloomberg Le pays en quarantaine. Après avoir placé le nord du pays en quarantaine, le gouvernement a décidé d’étendre cette mesure au niveau national. Cette décision inédite en Europe met le pays au ralenti jusqu’au 3 avril. Les banques centrales à la manœuvre. Du côté des banques centrales des mesures ont également été prises. La FED a poussé ses opérations d’Open Market sur de nouveaux records, à 112.932Mds. La BOJ a également tenté de soutenir le marché en réalisant notamment 101.4MdsJPY d’achat d’ETF. Les analystes anticipent par ailleurs de nouvelles baisses des taux. Deutsche Bank et JP Morgan prévoient une baisse de la BCE ce jeudi et Goldman Sachs table sur 50 points de base additionnels lors de la prochaine réunion de la FED. Source : Bloomberg Pas d’accord avec la Turquie. Suite à l’afflux de migrants arrivés en Grèce, l’Europe se tenait à la table des négociations hier avec la Turquie. Malheureusement, aucun accord n’a été trouvé. Ankara réclamait notamment une augmentation des aides financières et que les citoyens turcs puissent se rendre en Europe sans visa. Quand l’alcool ravage l’Iran. Le pays, qui fait partie des plus touchés par le coronavirus, subit également une pénurie de matériel médical. Dans ce contexte, de nombreuses rumeurs voient le jour concernant des remèdes miracles contre l’épidémie. La dernière en date concerne l’alcool. Dans le pays où règne la prohibition, la qualité de l’alcool laisse à désirer. Une vingtaine de personnes ont ainsi trouvé la mort après avoir été intoxiquées. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CAC 40 3.49% 4875.71 -14.03% WTI 2.69% 33.78 -24.68%

Gallien Girardot © Zonebourse.com 2020 1 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue