LA MINUTE MACRO : guerre et paix 0 14/08/2020 | 11:13 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les États-Unis viennent de confisquer 1,2 million de barils de pétrole iranien. Le pays a également réussi à réunir Israéliens et Émiratis, mettant de côté la question palestinienne. Emmanuel Macron a déployé l’armée en méditerranée pour protéger les eaux grecques des navires turcs. 24 pays européens ont déposé une plainte contre l’utilisation des sanctions par Donald Trump. Le rebond économique chinois ralentit tout et le marché de l’emploi américain s’améliore. Donne-moi ton goûter ! Les États-Unis viennent de confisquer 1.2 million de barils de pétrole iranien destinés au Venezuela. Le gouvernement estime la cargaison à 40 millions de dollars. Elle a été saisie à un armateur grec. Un responsable américain a déclaré que cela envoyait un message “clair à la communauté maritime d’éviter toute affaire avec le régime iranien”. Face aux sanctions américaines, Téhéran et Caracas avaient resserré leurs liens diplomatiques. Statement released TODAY from @IMSC_Sentinel on the incident involving Iranian forces who boarded a tanker in the international waters of the Gulf of Oman near the Strait of Hormuz, Aug 12.



DETAILS: ⬇️ https://t.co/xEXp5cxZnn pic.twitter.com/uMkvRh0de6— U.S. Navy (@USNavy) August 13, 2020 Tous unis contre… l’Iran. Avec la participation des États unis, Israël et les Émirats arabes unis ont réussi à conclure de paix. Il s’agit du premier état arabe du Golf à créer un lien diplomatique avec Israël. Avec cet accord, les EAU reconnaissent officiellement Israël comme un pays. Il a été conclu à la condition que le Premier ministre israélien reporte ses objectifs d'annexions des territoires palestiniens. M. Netanyahu a déclaré que l’annexion était reportée, mais que le projet “n’était pas hors de la table”. Cet accord de paix entre ces deux grandes puissances locales devrait accroître la pression sur leur ennemie commune : Téhéran. Brian H. Hook a déclaré qu’il s’agissait du pire cauchemar pour l’Iran. Macron envoie l’armée. Pas de gilets jaunes à l’horizon cette fois-ci, mais des ambitions turques un peu trop envahissantes. Alors qu’Ankara avait annoncé mardi envoyer plusieurs navires de guerre dans des eaux, pour partie grecques, à la recherche d’hydrocarbures. Le gouvernement français a appelé les pays concernés à apaiser les tensions. Il a également envoyé le porte-hélicoptères Tonnerre, la frégate La Fayette et deux Rafales. Erdogan a déclaré qu’il y voyait une provocation de la part d’un pays qui n’a pas de littoral en méditerranée orientale. Stop Donald ! 24 pays européens viennent de déposer une plainte auprès du département d’État américain. Ils reprochent l’utilisation massive des sanctions commerciales par le président américain à des fins politiques. Moins bon que prévu. La Chine vient de publier une série de statistiques relatives au mois de juillet ce matin. Les ventes au détail sont ressorties à -1.1% (YoY), alors que les analystes tablaient sur 0.1%. La production industrielle est restée stable à 4.8%, alors que les marchés s'attendaient à une hausse de 5.1%. Ces données montrent que la situation économique en Chine continue de s’améliorer. Le rythme y est cependant plus lent que prévu. Le million. Hier, les inscriptions hebdomadaires américaines aux chômages sont passées sous la barre de 1 million, à 963K demandes. Il s’agit du niveau le plus bas enregistré depuis le début de la crise. Certains analystes suggèrent que cette baisse reflète une amélioration de la confiance des entreprises, ainsi qu’une reprise de l’activité. D’autres, comme Julia Pollak (économiste du travail chez ZipRecruiter), soulignent que cette baisse pourrait être liée à la diminution du soutien gouvernemental (notamment les allocations chômage).

Gallien Girardot © Zonebourse.com 2020 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue