LA MINUTE MACRO : inflation en Europe, saga du Brexit et ONU au programme

Brexit. Theresa May va rencontrer Donald Trump mercredi à New York pour discuter de la situation des négociations sur le Brexit. Mais avant cela, selon les propos dévoilés ce matin par le porte-parole pour le Brexit, Keir Starmer, le parti travailliste ("Le Labour") pourrait décider de voter contre l'accord négocié avec Bruxelles si ce dernier ne répond pas entièrement aux (six) critères qu'il juge indispensables. Dans le cas où le Parlement rejette l'accord, le leader du Parti, Jeremy Corbyn, préfèrerait organiser de nouvelles élections législatives plutôt qu'un second référendum mais respecte la volonté du peuple de procéder à un second vote.



Pays émergents. L'Argentine va bénéficier d'une aide supplémentaire de la part du FMI et ne fera donc pas défaut sur sa dette. La troisième économie d'Amérique latine traverse une crise monétaire et voit sa devise chuter face au dollar.



Assemblée générale annuelle des Nations Unies. La cheffe de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a annoncé hier soir avoir conclu un accord avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, visant à créer une entité légale afin de poursuivre les échanges malgré l'embargo américain. Cette intervention s'est faite la veille du discours de D. Trump, attendu à 19h15 aujourd'hui.



En bref. Suite à l'entrée en vigueur des sanctions américaines vis-à-vis de la Chine hier, Pékin a déclaré qu'il ne négociera pas "le couteau sous la gorge". La France prévoit de lever 195 milliards d'euros en 2019 selon l'AFT. Le numéro 2 du ministère américain de la Justice, Rod Rosenstein, pourrait quitter ses fonctions dès jeudi.

Hier, le président de la BCE a fait un discours devant la commission monétaire du Parlement européen au cours duquel il a évoqué avec optimisme la hausse de l'inflation suite à la hausse des salaires (+2.2% au T2 en zone euro). Ces propos ont entraîné la monnaie unique et le rendement de la dette européenne à la hausse (celui du Bund est repassé au-dessus des 0.53%). D'autres représentants de la BCE doivent s'exprimer sur le sujet aujourd'hui, et s'ils confirment les propos de Draghi, il est possible que le prochain resserrement des taux d'intérêt en zone euro se fasse avant octobre 2019, soit avant la fin de son mandat.